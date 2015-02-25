افتتاح دانشکده علوم قرآنی تبریز در مراسم اختتامیه مسابقات قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدشهاب‌الدین حسینی دبیر ستاد عالی سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه سی و هفتمین دوره از مسابقات سراسری قران کریم اظهار داشت: برگزاری مسابقات یکی از راه‌های ترویج و فرهنگ‌سازی قرآنی در جامعه است و قاریان و حافظان قرآن کریم نقش بسزایی در نهادینه‌سازی ارزش‌ها و آموزه‌های قرآنی در جامعه ایفا می‌کنند.

وی بیان کرد: بر همین اساس این عزیزان مسئولیت سنگینی برای جاری کردن ارزش‌های قرآنی در جامعه بر عهده دارند آموزش‌های اولیه قرآن کریم مقدمه تدبر در قرآن است و امیدواریم این اقدامات سرآغاز اقدامات شاخص در خصوص تفکر و تدبر در قرآن کریم باشد.

دبیر ستاد عالی سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گفت: در زمینه پوشش خبری شبکه قرآن، شبکه خبر و شبکه شما و شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی برنامه‌های مسابقه را در کنار شبکه‌های کوثر و العالم پخش می‌کنند. در کنار مسابقات قرآنی برنامه‌های اوقاف نیز معرفی می شوند که این برنامه‌ها در بیش از ۴۰ غرفه به نمایش گذاشته می‌شود.

حسینی اظهار کرد: ۴۷۰ نفر در مسابقات قرآنی کشوری تبریز شرکت می‌کنند که در رشته‌های متعدد قرآنی به رقابت می‌پردازند که ۲۷۰ نفر از خواهران و ۲۵۰ نفر از برادران خواهند بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی از حضور ۵۰ داور برجسته در این مسابقات خبر داد و تصریح کرد: ۲۵ داور برای خواهران و ۲۵ داور برای برادران حضور خواهند داشت و این داوران کشوری در طی مسابقات در محافل قرآنی حضور دارند.

وی تصریح کرد: در حاشیه این مسابقات همایش استاد شهریار و قرآن هفتم اسفندماه در مجتمع فرهنگی و هنری ۲۹ بهمن تبریز و همایش علامه طباطبایی و قرآن در دهم اسفند برگزار و همزمان با آیین پایانی این مسابقات دانشکده قرآنی در تبریز به صورت رسمی افتتاح می‌شود.

سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری بزرگسالان قرآن کریم از ۶ تا ۱۱ اسفندماه برادران در سالن اجتماعات مصلای اعظم امام خمینی(ره) و خواهران در مجتمع فرهنگی پتروشیمی تبریز برگزار می‌شود.