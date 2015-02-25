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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۵۶

دبیر ستاد عالی مسابقات قرآن خبر داد؛

افتتاح دانشکده علوم قرآنی تبریز در مراسم اختتامیه مسابقات قرآن

افتتاح دانشکده علوم قرآنی تبریز در مراسم اختتامیه مسابقات قرآن

دبیر ستاد عالی سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن گفت: در حاشیه این مسابقات همایش شهریار و قرآن و علامه طباطبایی و قرآن و همزمان با آیین پایانی این مسابقات دانشکده قرآنی در تبریز افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدشهاب‌الدین حسینی دبیر ستاد عالی سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه سی و هفتمین دوره از مسابقات سراسری قران کریم اظهار داشت: برگزاری مسابقات یکی از راه‌های ترویج و فرهنگ‌سازی قرآنی در جامعه است و قاریان و حافظان قرآن کریم نقش بسزایی در نهادینه‌سازی ارزش‌ها و آموزه‌های قرآنی در جامعه ایفا می‌کنند.

وی بیان کرد: بر همین اساس این عزیزان مسئولیت سنگینی برای جاری کردن ارزش‌های قرآنی در جامعه بر عهده دارند آموزش‌های اولیه قرآن کریم مقدمه تدبر در قرآن است و امیدواریم این اقدامات سرآغاز اقدامات شاخص در خصوص تفکر و تدبر در قرآن کریم باشد.

دبیر ستاد عالی سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گفت: در زمینه پوشش خبری شبکه قرآن، شبکه خبر و شبکه شما و شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی برنامه‌های مسابقه را در کنار شبکه‌های کوثر و العالم پخش می‌کنند. در کنار مسابقات قرآنی برنامه‌های اوقاف نیز معرفی می شوند که این برنامه‌ها در بیش از ۴۰ غرفه به نمایش گذاشته می‌شود.

حسینی اظهار کرد: ۴۷۰ نفر در مسابقات قرآنی کشوری تبریز شرکت می‌کنند که در رشته‌های متعدد قرآنی به رقابت می‌پردازند که ۲۷۰ نفر از خواهران و ۲۵۰ نفر از برادران خواهند بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی از حضور ۵۰ داور برجسته در این مسابقات خبر داد و تصریح کرد: ۲۵ داور برای خواهران و ۲۵ داور برای برادران حضور خواهند داشت و این داوران کشوری در طی مسابقات در محافل قرآنی حضور دارند.

وی تصریح کرد: در حاشیه این مسابقات همایش استاد شهریار و قرآن هفتم اسفندماه در مجتمع فرهنگی و هنری ۲۹ بهمن تبریز و همایش علامه طباطبایی و قرآن در دهم اسفند برگزار و همزمان با آیین پایانی این مسابقات دانشکده قرآنی در تبریز به صورت رسمی افتتاح می‌شود.

سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری بزرگسالان قرآن کریم از ۶ تا ۱۱ اسفندماه برادران در سالن اجتماعات مصلای اعظم امام خمینی(ره) و خواهران در مجتمع فرهنگی پتروشیمی تبریز برگزار می‌شود.

کد مطلب 2506540

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