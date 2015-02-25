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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۲۵

محمدی خبر داد:

تشییع پیکریک شهیدگمنام همزمان با سالروز شهادت فاطمه(س) درکرمانشاه

تشییع پیکریک شهیدگمنام همزمان با سالروز شهادت فاطمه(س) درکرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه از برگزاری مراسم تشییع پیکر یک شهید گمنام همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مراد علی محمدی ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: روز سیزدهم اسفند ماه و همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) پیکر یک شهید گمنام در کرمانشاه تشییع خواهد شد.

وی افزود: این مراسم با حضور مردم شهید پرور کرمانشاه، خانواده های معظم شهدا و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار می شود.

محمدی خاطر نشان کرد: پیکر مطهر این شهید والامقام در شهرک مسکونی پایگاه یکم رزمی هوا نیروز کرمانشاه تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه در پایان گفت: با تشییع پیکر این شهید گرانقدر، تعداد شهدای گمنام مدفون شده در کرمانشاه به ۱۰۶ شهید خواهد رسید.

 

کد مطلب 2506542

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