تشییع پیکریک شهیدگمنام همزمان با سالروز شهادت فاطمه(س) درکرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مراد علی محمدی ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: روز سیزدهم اسفند ماه و همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) پیکر یک شهید گمنام در کرمانشاه تشییع خواهد شد.

وی افزود: این مراسم با حضور مردم شهید پرور کرمانشاه، خانواده های معظم شهدا و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار می شود.

محمدی خاطر نشان کرد: پیکر مطهر این شهید والامقام در شهرک مسکونی پایگاه یکم رزمی هوا نیروز کرمانشاه تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه در پایان گفت: با تشییع پیکر این شهید گرانقدر، تعداد شهدای گمنام مدفون شده در کرمانشاه به ۱۰۶ شهید خواهد رسید.