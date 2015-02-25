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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۲۹

از سوی نمایندگی ایران در سازمان ملل صورت گرفت؛

تکذیب ادعای روزنامه واشنگتن درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران

تکذیب ادعای روزنامه واشنگتن درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک ادعاهای مندرج در گزارش روزنامه واشنگتن پست در مورد برنامه صلح آمیز هسته‌یی ایران را بی‌پایه و اساس خواند و آن را جعلی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک ادعاهای مندرج در گزارش روزنامه واشنگتن پست در مورد برنامه صلح آمیز هسته‌یی ایران را بی‌پایه و اساس خواند و آن را جعلی دانست.

نمایندگی کشورمان در سازمان ملل تصریح کرد: جای تأسف است که این روزنامه ادعاهای دروغ و تکراری یک گروهک تروریستی که ماهیت ضدانسانی آن برای همگان به‌ویژه افکار عمومی آمریکا آشکار بوده و جعلی بودن ادعاهای قبلی این گروهک پس از مدتی روشن شده را منتشر کرده است .

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه خود افزود: گروه‌های تندرو و رادیکال که سرمایه گذاری سنگین و طولانی خود روی امنیتی کردن برنامه هسته‌ ای صلح‌آمیز ایران را ازدست رفته می بینند و شاهد انزوای روز افزون سیاست ایران هراسی در نتیجه رویکرد منطقی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحولات بین المللی هستند با عصبانیت اقدام به دروغ‌پردازی و تبلیغات سیاه علیه برنامه کاملا صلح‌آمیز هسته‌ای ایران کرده‌اند .

در پایان این بیانیه آمده است: همان‌گونه که در گزارش های  آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح شده، همکاری‌های بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس در سطح خوبی ادامه دارد و ایران به تعهدات و مسوولیت‌های خود در چارچوب ان. پی. تی پایبند است و متقابلا انتظار دارد سایر طرف‌ها نیز به‌دور از تاثیر از جنجال‌سازی گروه‌های تندرو و رادیکال به توافقات و تعهدات خود درباره حقوق هسته‌ای ایران پایبند باقی بمانند.

 

کد مطلب 2506549

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