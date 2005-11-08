رييس جمهور اختيارات پروژه قطار شهري مشهد را به مديريت استان تفويض كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، استاندار خراسان رضوي با تقدير از توجه خاص احمدي نژاد نسبت به مسائل اين استان به ويژه شهر مقدس مشهد، هدف دولت را رفع مشكلات زير بنايي خراسان رضوي توصيف كرد.

محمدي زاده با اشاره به اهميت بافت مركزي شهر مشهد به عنوان دومين كلان شهر مذهبي جهان افزود : توجه به مسائل و تنگناهاي اين شهر، از دغدغه هاي رييس جمهور است كه در اين راستا به منظور تسريع در اجراي پروژه بهسازي و نوسازي بافت مركزي مشهد، احمدي نژاد با پرداخت مبلغ يك هزار ميليارد ريال تسهيلات با بهره نازل جهت بازسازي بافت اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) موافقت كرد.

وي با اين توضيح كه "بافت مركزي شهر مشهد در بر گيرنده 337 هكتار از اراضي اطراف حرم مطهر امام هشتم شيعيان و همچنين طرح هاي بزرگ ملي و فرا ملي است" ابراز اميدواري كرد با كمك قابل توجه و حمايت دولت، تحقق پروژه بهسازي و نوسازي اين منطقه سرعت يابد.

استاندار خراسان رضوي همچنين با اشاره به پيگيري هاي مديريت استان در خصوص تسريع در روند اجرا و بهره برداري از پروژه قطار شهري مشهد، اظهار داشت : با دستور و موافقت رييس جمهور كليه اختيارات مربوط از جمله چگونگي انتقال تكنولوژي و خريد واگن به مديريت استان تفويض اختيار شد كه اميدواريم با واگذاري مسئوليت و اختيارات اشاره شده بعنوان يكي از عوامل اثر گذار در تسريع پروژه مي باشد و همچنين همكاري بخش هاي ذيربط در تامين اعتبار مورد نياز , گامي اساسي در راه اندازي قطار شهري مشهد برداشته شود .

استاندار خراسان رضوي در ادامه سخنان خود از موافقت رييس جمهور مبني بر پرداخت سهم 25 درصدي دولت در مورد قطار سريع السير مشهد – تهران خبر داد .

