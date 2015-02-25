تهران؛ میزبان اجلاس رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استان هامی شود

به گزارش خبرگزاری مهر،دبیرخانه مجمع مشورتی شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استان­ها اعلام کرد:این اجلاس در روزهای پایانی سال با هدف جمع بندی نظرات رؤسا درخصوص لایحه درآمدهای پایدار شهرداری­ها، مدیریت یکچارچه شهری و قانون استخدامی شهرداری­ها برگزار می­شود.

همچنین کمیسیون­های چهارگانه مجمع نیز پیشنهادات خود در بخش مدیریت شهری برای گنجاندن در برنامه ششم توسعه پنج ساله ارائه خواهند نمود.

یکی از وظایف اصلی شوراها مشارکت در تصمیم سازی های کلان و ملی کشور می باشد که این مهم در قالب شورای عالی استان ها تحقق می یابد و مجمع مشورتی با حضور تمامی روسای شوراهای مراکز استان و ترکیب تخصصی کمیسیون های خود به عنوان مجموعه ای کارآمد این توانایی را دارد که نظرات در قالب کارشناسی شده و دقیقی از خواسته ها و نیازهای شوراهای تنظیم و در اختیار شورای عالی استان ها، دولت و مجلس محترم قرار دهد.

مهندس مهدی چمران ریاست مجمع مشورتی کلانشهرها و مراکز استان ها را برعهده دارد و روسای شوراهای ۳۱ شهر مرکز استان های کشور عضو مجمع می باشند.

بر اساس این گزارش مجمع مشورتی از ۴ کمیسیون تخصصی تشکیل یافته که جلسات آن در دو سطح مجمع عمومی و جلسه کمیسیون ها تشکیل می شود.

اجلاس قبلی مجمع در آذر ماه و به میزبانی شورای شهر اصفهان برگزار شد که طی آن موارد در خصوص لایحه انتخاب شهرداران و اصلاح قانون شوراها به تصویب رسید.