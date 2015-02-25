کمبود ۷۲۸ نفر نیرو در حوزه پرورشی و فرهنگی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی حسینی ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تربیت اسلامی اظهار کرد:۱۴۲ مربی خانم و ۹۷ مربی آقا و در مجموع ۲۳۹ مربی پرورش در گلستان فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: ۷۴۷ نفر معاون پرورشی که ۴۲۳ نفر مرد و ۳۲۴ نفر زن و ۱۱۴ مربی پرورشی قرآنی و ۴۳۶ مشاور در مدارس گلستان حضور دارند.

حسینی افزود: با توجه به برگزاری دوره های آموزشی و نیاز سنجی هایی که در بین مربیان حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی شده سعی در توانمند سازی آن ها شده است تا همین تعداد نیروها بیشترین کارایی را داشته باشند.

وی در خصوص سرانه فضاهای پرورشی در استان گلستان گفت: سرانه این فضاها در کشور حدود ۴ و نیم متر مربع است که این مقدار در استان گلستان کمتر از یک مترمربع و در حدود ۰.۸۷ مترمربع است.

۳۴ کانون پرورشی و فرهنگی در استان گلستان وجود دارد

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش گلستان ادامه داد: ۳۴ کانون پرورشی و فرهنگی در استان گلستان وجود دارد که بعضی ها فعال و بعضی غیر فعال هستند.

حسینی با بیان اینکه میانگین سابقه کار و تجربه همکاران در این معاونت حدود ۲۱ سال است، تصریح کرد: بیشترین تاکید بر روی آموزش، تعاملات و نوع نگاه در این حوزه است.

وی با بیان اینکه نیروهای توانمند در استان گلستان وجود دارد، افزود: برنامه توانمند سازی مشاوران هسته و مراکز مشاوره شرق گلستان به میزبانی آزادشهر و در غرب استان به میزبانی گرگان برگزار شده است.

حسینی ادامه داد: جشنواره های تولیدات و آثار کانون ها، نویسندگان دانش آموزان و فرهنگیان، هنرهای دستی و تجسمی، تجارب برتر تربیتی، هنرهای بومی محلی در یکی از اردوگاه ها و هنرهای نمایش جشنواره های ما در این حوزه است.

هزار و ۱۴۳ آموزشگاه فضای مشخص برای نمازخانه ندارند

وی گفت: تعداد نماز خانه های موجود در مدارس گلستان ۷۰۰ نماز خانه است که هزار و ۱۴۳ آموزشگاه فضای مشخص نمازخانه ای ندارند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش گلستان تصریح کرد: با وجود اینکه نماز خانه مشخص وجود ندارد اما در اکثر قریب به اتفاق مدارس ما نماز جماعت برگزار می شود.

وی با بیان اینکه سیستم حاکمیتی باید این زیرساخت ها را مهیا کند، ادامه داد: ۲۷ نمازخانه نیمه تمام در حال ساخت است که به زودی تحویل ما خواهد داده شد.

حسینی در خصوص ائمه جماعت در این نمازها گفت: ۴۱۷ روحانی در مدارس گلستان به عنوان ائمه جماعت و دو هزار و ۲۹۰ نفر هم از خود فرهنگی ها به عنوان ائمه جماعت مشغول هستند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش گلستان ادامه داد: سعی داریم مشاوره را در زمینه های مختلف فعال کنیم و در بحث تربیت تحصیلی و شغلی هم توانمند سازی بیشتری انجام شود.

حسینی گفت: تا پایان شهریور سال ۱۳۹۴ باید تعداد مراکز مشاوره تحصیلی را از ۴ به ۱۰ مرکز مشاوره می رساندیم که در حال حاضر یازدهمین مرکز مشاوره تحصیلی را در بندر ترکمن افتتاح خواهیم کرد.

وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: باید درعرصه آموزش و پرورش به سمتی پیش رویم که با تربیت اقتصادی و حرفه ایی دانش آموزان مهارت ها و توانایی هایی را به دست آورند.

هفته تربیت اسلامی از ۸ اسفند شروع می شود

حسینی در خصوص برنامه های هفته تربیت اسلامی که از ۸ اسفند شروع می شود، افزود: همه شهرستان یک همایش شهرستانی دارند و در مجموع ۱۲ برنامه متمرکز استانی در کنار برنامه های دیگر در این هفته برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برنامه های این هفته در قالب سه رویکرد انجام می شود، گفت: ترویج و جریان سازی فرهنگی و پرورشی، تکریم و اهمیت دادن به سنت حسنه قدرشناسی و توسعه برنامه ها و فضاهای پرورشی قالب برنامه های این هفته است.

حسینی در خصوص طرح هجرت ۳ گفت: امسال ۱۱۰ عرصه برای این طرح در نظر گرفته شده که ۷ هزار و ۴۸۰ نفر روز دانش آموز و هزار و ۲۴۱ نفر روز معلم در این طرح شرکت کرده اند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش گلستان ادامه داد: سرانه کتاب برای هر دانش آموز در گلستان حدود ۷ کتاب بوده است که با مساعدت و کمک وزارتخانه و گلریزان های انجام شده این سرانه به حدود ۱۰ کتاب برای هر دانش آموز رسیده است.