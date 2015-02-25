حسینیه های همدان میزبان مسافران نوروزی و فاطمی خواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی دشتکی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی با اشاره نقش اساسی حضت زینب (س) در تداوم، حفظ و استمرار دین اسلام به ویژه نهضت عاشورایی، اظهار داشت: اگر مردانگی حضرت زینب (س) نبود تاثیری که قیام امام حسین (ع) در اصل اسلام داشت کمرنگ و شاید جامعه اسلامی به انحراف کشیده می شد.

وی با بیان اینکه آن حضرت در مقابل هجمه های دشمن که اهداف نهضت عاشورا را مورد هدف قرار داده بودند ایستادگی کرد، افزود: با توجه به سخنان امام خمینی (ره) گاه نهضت، انقلاب و تحولی ایجاد می شود که در تداوم، حفظ و بقای اسلام نقش دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به سبک زندگی اسلامی با تمسک جستن به قرآن و سیره اهل بیت (علیهم السلام) گفت: مشکل اصلی جامعه امروز، کمرنگ شدن سبک زندگی معصومین (ع) در آن است.

حجت الاسلام دشتکی با افزودن این مطلب که در همه امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باید به امامان بزرگوار خویش اقتدا کنیم، بیان داشت: در جمهوری اسلامی فرصت و ظرفیتی وجود دارد که در هیچ یک از ملت ها و ادیان دیگر وجود ندارد.

وی با اشاره به فرصت های تبلیغی و فرهنگی در ماه های محرم و رمضان و سایر مناسبت ها همچون سوگواری ایام فاطمیه، اذعان داشت: این فرصت ها بسیار مغتنم هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان به تقارن ایام فاطمیه و ایام نوروز اشاره و عنوان کرد: نه ایام فاطمیه به معنای وداع با دنیاست و نه عید نوروز به معنای رهایی قرآن و عترت است.

حجت الاسلام دشتکی ادامه داد: تقارن این دو مناسبت ملی و دینی با هم، فرصتی برای تبیین و نگاه توحیدی در زندگی ائمه اطهار و نهادینه کردن سبک زندگی فاطمی در بین مردم است.

وی با افزودن این نکته که در ایام عید، بسیاری از مردم از دغدغه های کاری رها هستند، گفت: متاسفانه به اشتباه جا افتاده که عید با ایام فاطمیه منافات دارد، درصورتی که باید با نگاه دینی به استقبال آن دو برویم و در راستای تکامل انسانی از فرصت های ایجاد شده بهره ببریم.

تمام آنچه در جامعه امروز اعم از مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی وجود دارد در سیره رسول خدا (ص) الگوسازی شده است

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همدان با اعلام آنکه تمام آنچه در جامعه امروز اعم از مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی وجود دارد در سیره رسول خدا (ص) الگوسازی شده است، گفت: نباید اجازه دهیم این نگاه به حاشیه رود و نگاه انحرافی در جامعه محور شود.

حجت الاسلام دشتکی به حضور هشت هزار و ۵۰۰ نفر از مبلغین و اقشار تاثیرگذار به شکل گسترده در ایام نوروز در جامعه با رویکرد و الویت های تبلیغی اشاره کرد و افزود: با همکاری ستاد نوروز دفترچه ها و بسته های فرهنگی با تلفیق موضوع نوروز و ایام فاطمیه چاپ و در اختیار مسافران نوروزی قرار می گیرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به فعالیت ستادهای تسهیلات نوروزی و پرداختن آنها به سبک زندگی فاطمی، افزود: وجود ایستگاه های صلواتی در ورودی ها، مراکز و خروجی های شهر باید به صورتی انجام گیرد که موضوع فاطمیه مقدم بر موضوعات دیگر تداعی شود.

حجت الاسلام دشتکی به برگزاری نمایشگاه های ستاد نوروزی در ایستگاه های صلواتی اشاره و عنوان کرد: نمایشگاه ها در مساجد و اماکن توریستی با محتوای تقارن و تلفیق نوروز و ایام فاطمیه خواهد بود و هیچ گونه منافاتی باهم نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه مساجد از لحاظ مختلف برای اسکان مسافران مناسب و مهیا نیست، گفت: نوروز ۹۴ حسینیه های همدان میزبان مسافران نوروزی و فاطمی خواهند بود.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان همچنین به عملکرد صدا وسیما برای پخش برنامه های تلویزیونی و نشست های کارشناسی در سبک زندگی فاطمی در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: تشکیل گروه های نظارتی و رصد برنامه های هیئات مذهبی در ایام فاطمیه از ضرورت هاست، چرا که برخی انحرافات بصورت برنامه ریزی شده توسط گروه های داخلی وخارجی وجود دارد.