آغاز بکار سیزدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد بیات رئیس انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران، گفت: برای اولین بار یکی از اعضا اولین تیم پیوند صورت دنیا خانم دکتر سیلوی تستلین در افتتاحیه این کنگره به همراه میهمانان برجسته و ۱۸ سخنران برجسته جهان حضور خواهند داشت.

وی افزود: هدف از برگزاری این کنگره بین المللی، ارائه آخرین دستاوردها و پیشرفت های علمی در ارتباط با جراحیهای دهان، فک و صورت بوده و محورهای مورد بحث در این کنگره علمی شامل مواردی چون آسیب های ناحیه فک و صورت، جراحی های ارتوگناتیک و زیبایی صورت، درمان بیماران مبتلا به شکاف کام و لب، ناراحتی های مفصل گیجگاه فکی ، جراحی تومورها و سرطان های ناحیه فک و صورت، درمان های پیشرفته ایمپلنت، بازسازی استخوان های فک و صورت و عفونت هاست.

بیات به برگزاری پنجمین همایش ایمپلنت خلیج فارس و سومین جشنواره تحقیقاتی جوان بصورت همزمان با سیزدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان فک و صورت ایران اشاره کرد و گفت: در سمپوزیوم ایمپلنت مباحث پیشرفته‌ای در زمینه بازسازی استخوان فک جهت کارگذاری مناسب ایمپلنت و همچنین مباحثی در زمینه پیشگیری و درمان عوارض درمان ایمپلنت خواهیم داشت.

وی افزود: این کنگره دارای ۲۳ امتیاز بازآموزی برای جراحان دهان، فک و صورت، دندانپزشکان عمومی، متخصصین و سایر رشته های وابسته است و تاکید کرد: در حاشیه برگزاری این کنگره نمایشگاهی با حضور ۶۵ شرکت های داخلی و خارجی جهت ارائه محصولات، مواد و تجهیزات فک و صورت و ایمپلنت خواهند پرداخت.