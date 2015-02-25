ضرورت توجه به معانی و مفاهیم کتاب آسمانی/ بیان اسرار هستی در قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، پیام تصویری آیت الله عبدالله جوادی آملی ظهر چهارشنبه در مراسم گشایش و افتتاحیه سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در مصلی اعظم تبریز پخش شد که وی از بیان اسرار حقیقت هستی در قرآن خبر داد.

وی در این پیام با بیان اینکه یک طرف قرآن کریم در دست خداوند سبحان و طرف دیگر به دست جوامع بشری رسیده، اظهار داشت: قرآن کریم اسرار خلقت را بیان می کند و باید توجه ویژه ای به عمل به دستورات آن در کنار حفظ و قرآئت داشت.

آیت ‌الله جوادی‌ آملی با اشاره به اینکه قرائت و حفظ قرآن با توجه به معانی شریف آن باشد، افزود: قرآن کریم کلام خدا بوده و از متکلم خارج نشده و اگر کسی الهی بود می‌تواند از این راه به مقصد الهی برسد و اگر کسی قرآن پژوه باشد می‌تواند به معارف قرآن دست یابد و اهل بیت هم قرآن ناطق هستند و سخنان مهم در این راستا دارند.

وی با تاکید بر اینکه قرآن پژوهان علاوه بر عربی مبین به معانی و دستورات قرآن نیز توجه ویژه ای کنند، ادامه داد: جهان جلوه خدای مهربان است و همان حضرت در مورد قرآن کریم هم در نهج‌البلاغه فرمایشات مهمی دارند و ذات اقدس الهی بر بندگانش تجلی یافته است.

لازم به ذکر است که سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم این مسابقات از صبح امروز چهارشنبه آغاز شد و تا ۱۱ اسفند ادامه دارد که مسابقات خواهران در مجتمع پتروشیمی تبریز و مسابقات قرآن براداران در مصلی اعظم این شهر برگزار می شود.

همچنین در این مسابقات ۲۲۰ نفر از نخبگان قرآنی را خواهران و ۲۵۰ نفر را برادران تشکیل می‌دهند که ۲۵ داور برادر و ۲۰ داور خواهر در حین برگزاری مسابقات حضور خواهند داشت.

شایان ذکر است این مسابقات در چهار رشته حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم برگزار می شود که نفرات برتر رشته های مختلف برای حضور در مسابقات بین المللی سال آینده به عنوان نماینده جمهوری اسلامی اعزام خواهند شد.