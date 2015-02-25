به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مسعود شهرامنیا معاون اجرایی بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران درباره تعداد ثبتنامهای انجام شده در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران عنوان کرد: ناشران فرصت داشتند تا پایان روز ۵ اسفند با مراجعه به درگاههای اعلام شده نسبت به ثبتنام اقدام کنند. بر اساس آمار به ثبت رسیده ۲۷۰۷ ناشر برای حضور در این دوره از نمایشگاه ثبت نام کردند.
وی افزود: در میان این تعداد ۱۸۹۰ ثبتنام کننده متقاضی دریافت غرفه مستقل، ۳۳۶ متقاضی اعطاء نمایندگی و ۴۸۱ متقاضی نیز به عنوان ناشر همراه ثبتنام کرده بودند. همچنین ۱۶۱۶ ناشر در بخش عمومی، ۵۹۸ ناشر در بخش دانشگاهی، ۳۵۶ ناشر در بخش کودک و نوجوان و ۱۳۷ ناشر نیز در بخش آموزشی مراحل ثبتنام خود را انجام داده بودند.
شهرامنیا درباره میزان مشارکت استانها برای حضور در نمایشگاه نیز گفت: ۱۸۵۹ ناشر از تهران، ۳۸۴ ناشر از قم، ۱۵۰ ناشر از خراسان رضوی، ۷۱ ناشر از اصفهان، ۳۹ ناشر از آذربایجان شرقی و ۲۰۴ ناشر نیز از دیگر استانها ثبتنام کرده بودند.
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