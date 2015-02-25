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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۵۳

فراخوان جذب هيات علمي جديد دانشگاه فنی حرفه ای در شهريور ۹۴

فراخوان جذب هيات علمي جديد دانشگاه فنی حرفه ای در شهريور ۹۴

معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای تلاش مي كنيم كه براي شهريور ماه سال ۹۴ بر اساس نيازهاي مراكز يك فراخوان جديد داشته باشيم.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر كشتكار در خصوص فراخوان جذب هيات علمي جديد افزود: تلاش مي كنيم كه براي شهريور ماه سال ۹۴ بر اساس نيازهاي مراكز يك فراخوان جديدي داشته باشيم.

وی ادامه داد: با توجه به اينكه وضعيت دانشگاه به صورتي است كه بايد تعداد زيادي هيات علمي به كادر آموزشي خود اضافه كند، اما به خاطر بحث بودجه تلاش مي كنيم در حال حاضر نيازهاي فوري اين دانشگاه را رفع كنيم و سعي داريم براي سال جديد اگر مجوز ۴۰۰ نفر را دريافت كنيم فراخوان جديد بدهيم.

 معاون آموزشي دانشگاه فني و حرفه اي در پايان گفت: از بين تعداد شركت كنندگان ۴۰۰ نفري كه در حال حاضر انتخاب شده اند از اين ۴۰۰ نفر مجوز دانشگاه حدود ۲۰۰ نفر است و هدف از فراخوان انتخاب اصلح ترين افراد است.

کد مطلب 2506566
زهرا سیفی

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    نظرات

    • محمد عربی ۱۵:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۳
      0 0
      پاسخ
      با سلام و صلوات بر محمد و ال محمد ضمن عرض خسته نباشید.بنده همین جا خسته نباشید میگم و مطمئنم که با توکل بر خدا حتما در کارتون موفق خواهید شد.

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