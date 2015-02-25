به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از اکبر عالمی با نمایش فیلم «مردی برای تمام فصل‌ها» ساخته‌ روناک جعفری و کلیپ کوتاهی درباره‌ بخشی از فعالیت‌های اکبر عالمی و نیز سخنرانی جمعی از کارشناسان و دوستان او در چارچوب دوازدهمین جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر و با همراهی شرکت دایا سیستم جمعه 8 اسفند در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در آستانه‌ هفتاد سالگی اکبر عالمی می‌توان به فعالیت‌های متعدد او در عرصه‌ عکاسی و فیلمسازی با محوریت پروژه‌های صنعتی، صنایع زیربنایی و مستند اشاره کرد.

در کارنامه‌ او ساخت برنامه‌های هنری و فرهنگی تلویزیونی در زمینه‌ سینما همراه با اجراهای متعدد و نقد و بررسی فیلم، چند دهه تدریس در دانشگاه‌های هنر، مدیریت لابراتوارهای سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ساخت حدود 30 فیلم مستند برای صنایع داروسازی، پتروشیمی، نساجی و چوب به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی، آلمانی، ایتالیایی، عربی و... به چشم می‌خورد.

تالیف «قدرت واژگان»، «تمهیدات سینمایی»، «فرهنگ جامع انیمیشین» و کتاب «ظهور، در عکاسی و سینما»، اثر «سی آی» و «آر آی جاکوبسن» از جمله آثار ترجمه شده‌ اوست.

اکبر عالمی عضو فرهنگستان‌های هنر و زبان و ادب فارسی از سال 1379 تا 1386 بوده و از جمله اعضای فعال و تاثیرگذار هیات موسس انجمن عکاسان ایران است.

علاقه مندان برای حضور در این مراسم می توانند جمعه 8 اسفند از ساعت 18 به تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.