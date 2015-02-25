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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۴۸

پیام تسلیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به امام جمعه کرمان

پیام تسلیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به امام جمعه کرمان

کرمان - آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در پیامی به نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، درگذشت نوه وی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن این پیام بدین شرح است:

آیت‌الله سید یحیی جعفری، نماینده ولی فقیه و امام جمعه محترم کرمان

مصیبت درگذشت دلخراش نوه گرامیتان و همسر محترمشان را، تسلیت می‌گویم.

با آرزوی علوّ درجات برای آن دو عزیز سفر کرده، امیدوارم به پاس خدماتی که برای اشاعه فرهنگ قرآن در سطح استان و کشور انجام می‌دادند، مورد غفران الهی قرار گیرند. صبر و اجر بازماندگان و بویژه جنابعالی را از درگاه احدیت خواستارم.

نوه آیت الله جعفری از قاریان بین المللی کرمان و فعالان مذهبی بود که روز گذشته بر اثر حادثه رانندگی در محور کرمان - مشهد جان خود را از دست داد.

کد مطلب 2506570

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