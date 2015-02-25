پیشگیری از جرم ماموریت اولیه و ذاتی پلیس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دکتر لطفعلی بختیاری فرمانده دانشگاه علوم انتظامی در ابتدای این همایش همایش ملی پیشگیری انتظامی از جرم که با حضور مقامات کشوری و لشگری در دانشگاه علوم انتظامی برگزار شده بود ، گفت: امروزه ماهیت و سرعت تحولات در تمام حوزه ها به شدت به چالش کشیده شده خصوصا در حوزه تحولات اجتماعی و روش ارتکاب جرم به سرعت در حال تحول است.

وی افزود: نهادها و سازمان هایی که مسئولیت مقابله و پیشگیری از جرم را دارند باید متناسب با ماهیت تحولات آمادگی پیشگیری از جرم را داشته باشند.

وی با اشاره به این که پیشگیری از جرم وظیفه بسیاری از نهاد ها و سازمان ها ست تصریح کرد: پیشگیری از جرم به عنوان ماموریت اولیه و ذاتی پلیس است واین یک وظیفه و تکلیف خواهد بود.

سردار بختیاری اضافه کرد: در این راستا دانشگاه علوم انتظامی تلاش کرد با استفاده از ظرفیت های علمی کشور همایش ملی پیشگیری انتظامی از جرم را طراحی و اجرا کند.

فرمانده دانشگاه علوم انتظامی خاطرنشان کرد: خوشبختانه اندیشمندان و دانشگاهیان چه در ناجا و چه در سایر دانشگاه ها استقبال چشمگیری از این همایش داشته اند به طور ی که تعداد مقالات رسیده به این همایش بیش از انتظار بود.