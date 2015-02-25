  1. استانها
  2. گیلان
۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۰۶

میرباقری:

دولت به سرمایه گذاری در سواحل کشور توجه ویژه دارد

دولت به سرمایه گذاری در سواحل کشور توجه ویژه دارد

رودسر- قائم مقام وزیر کشور از اختصاص ۲۶ میلیارد تومان به ساماندهی سواحل کشور خبر داد و گفت: دولت به سرمایه گذاری در سواحل کشور توجه ویژه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی میرباقری ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از سواحل رودسر از اختصاص ۲۶ میلیارد تومان برای ساماندهی سواحل کشور خبر داد و گفت: از این میزان، ۵ میلیارد تومان به سواحل گیلان اختصاص می یابد.

وی افزود: دولت تدبیر و امید در برنامه ششم توسعه کشور، توجه ویژه ای به سرمایه گذاری در سواحل کشور دارد.

میرباقری اظهار داشت: جدی ترین راهبرد دولت توجه ویژه به ساماندهی سواحل است.

وی با اشاره به تاثیر توسعه گردشگری ساحلی در اشتغالزایی ادامه داد: در ۲۰ سال آینده باید ۲۰ میلیون شغل در کشور ایجاد شود که بخشی از این اشتغال در حوزه گردشگری و سواحل به وجود خواهد آمد.

میرباقری گفت: امکانات گردشگری به هر میزانی که رشد کند در جلب مسافران تاثیر بیشتری خواهد گذاشت.

وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم در سال آینده گام های بیشتری در حوزه توسعه گردشگری ساحلی برداریم.

کد مطلب 2506574

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار