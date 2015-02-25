مسابقات قرآنی با رویکرد آموزشی و فرهنگی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی ظهر چهارشنبه در مراسم گشایش و افتتاحیه سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در مصلی اعظم تبریز با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ محفل قرآنی در حاشیه این مسابقات برگزار می شود، ابراز داشت: این مسابقات فقط یک رخداد رقابتی نیست بلکه جشنواره ای بزرگ و مفصل درخصوص قرآن کریم است.

وی با تاکید بر اینکه کارگاه های آموزشی و فرهنگی قرآن در حاشیه این مسابقات در تبریز برگزار می شود، ادامه داد: امسال جایزه ویژه ای نیز برای تلاوت معنامحور قرآن داریم که همواره مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشته اند.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه امیدوارم در آینده ای نزدیک همیشه قرآئت ها بر معنا تطبیق شوند، اظهار داشت: در چهل روز گذشته آذربایجان شرقی میزبان برنامه‌ ها و محافل معنوی قرآنی است و نمایشگاه قرآنی نیز از امروز در حاشیه این مسابقات برگزار می‌شود.

همچنین امروز در مراسم افتتاحیه از برگزیدگان ادوار نخستین و دهه ۶۰ این مسابقات تجلیل شد.

لازم به ذکر است که سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم این مسابقات از صبح امروز چهارشنبه آغاز شد و تا ۱۱ اسفند ادامه دارد که مسابقات خواهران در مجتمع پتروشیمی تبریز و مسابقات قرآن براداران در مصلی اعظم این شهر برگزار می شود.

همچنین در این مسابقات ۲۲۰ نفر از نخبگان قرآنی را خواهران و ۲۵۰ نفر را برادران تشکیل می‌دهند که ۲۵ داور برادر و ۲۰ داور خواهر در حین برگزاری مسابقات حضور خواهند داشت.

شایان ذکر است این مسابقات در چهار رشته حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم برگزار می شود که نفرات برتر رشته های مختلف برای حضور در مسابقات بین المللی سال آینده به عنوان نماینده جمهوری اسلامی اعزام خواهند شد.