به گزارش خبرگزاری مهر ، جلسه هماهنگی جذب و بكارگیری پلیس افتخاری با حضور مدیر كل پلیس افتخاری ناجا، جانشین فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران و جمعی از معاونان و روسای پلیس های تخصصی این فرماندهی در سالن فجر ستاد برگزار شد.

سرهنگ " اكرمی " خاطرنشان ساخت: پلیس افتخاری تلاش می کند تا با پیشگیری اجتماعی و احساس مسئولیت، نهادینه سازی نظم و انضباط را در جامعه حاكم کند .

وی عنوان كرد: بی شک استفاده از ظرفیت مردمی در مأموریت ها و اقدامات پلیس پشتوانه خوب و امنی در برقراری بیش از پیش قانون، نظم و آرامش را فراهم می آورد و یکی از اهداف ناجا نیز همین تأمین امنیت با نقش آفرینی پر رنگ عامه مردم است.

مدیر کل پلیس افتخاری ناجا ادامه داد : پلیس افتخاری یعنی بسیج شدن عمومی برای حفظ امنیت كه با حضور فعالانه مردم در عرصه های مختلف در كنار نیروی انتظامی است واین مثال بارز مشاركت عمومی است.

سرهنگ " اکرمی " افزود: پلیس افتخاری در تمام رده های تخصصی و ماموریت های ناجا در صورت نیاز به كار گیری خواهند شد.

وی ادامه داد: امنیت نیاز همگانی است از این رو برای تولید آن نیاز به مشاركت همگانی است و نیروی انتظامی در راستای استفاده از توان مردمی و برای بهره برداری از این ظرفیت ارزشمند در برخورد با برهم زنندگان امنیت و آسایش جامعه، در مبارزه با تهیه و توزیع كنندگان مواد مخدر و همچنین با هدف بستر سازی برای ایجاد پلیس مردم نهاد اقدام به اجرای طرح پلیس افتخاری كرده است.

مدیر كل پلیس افتخاری ناجا در پایان تاكید كرد: اگر تولید امنیت توسط خود مردم و لایه‌های اجتماعی آن شكل بگیرد پایداری و تاثیرات بهتر و بیشتری خواهد داشت و پلیس افتخاری بازوی توانمند پلیس در ایجاد امنیت اجتماعی است.