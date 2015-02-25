به گزارش خبرنگار مهر‏، آیت الله حسین نوری همدانی قبل از ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از کارکنان وزارت دفاع و طلاب اظهار داشت: یکی از رسالت های انبیا درون سازی و ساختن دل بندگان خداوند بوده و به همین دلیل ابتدا سراغ مردم می‌رفتند، اگر دل انسان مزین به نور ایمان و ولایت و نبوت باشد در این صورت عمل انسان‌ها نیز درست خواهد بود.

وی بیان داشت: خداوند در بیش از ۲ هزار آیه در قرآن کریم درباره معاد و روز آخرت سخن می‌گوید و با دلایل فراوان به ما ثابت می‌کند که به مبدأ و معاد ایمان داشته باشیم.

استاد برجسته حوزه عنوان کرد: شخصیت انسان‌ها در سایه روح آنها شکل می‌گیرد و پس از مرگ نیز روح ما در قالبی به غیر از بدن در عالم برزخ خواهد بود و اگر عمل روح خوب باشد متنعم خواهد شد و اگر بد باشد در عالم برزخ معذب است.

وی افزود: خداوند در روز قیامت ذرات بدن ما را جمع می‌کند و دوباره بدن ما را شکل می‌دهد و روح متعلق به آن بدن را در آن قرار می‌دهد و انسان در درگاه پروردگار عامیان محشور می‌شود.

آیت الله نوری همدانی ادامه داد: در آن زمان به نامه اعمال هر کسی رسیدگی می‌شود و بهشت و یا جهنم نصیب هر فردی می‌شود.

مرجع تقلید شیعیان با بیان این که براساس علم و مدرک ۱۰۰ هزار میلیون کهکشان در آسمان وجود دارد، افزود: یکی از دلایلی که خداوند برای روز قیامت و معاد می آورد این است که خدا آسمان ها و زمین را با آن عظمت آفرید و خلق کرد چگونه ممکن است انسان ها را پس از مرگ دوباره نتواند خلق کند.

فرد بی مسئولیت در آخرت عاقبت خوشی نخواهد داشت

وی افزود: همه اعمال انسان‌ها حتی اعمالی را که خودمان فراموش کرده‌ایم در روز قیامت متجسم می‌شود و خودمان اعمالمان را می‌بینیم، کسی که در دنیا به مسئولیت خود عمل نکرده جهنمی می‌شود و کسی که در دلش خوف خدا بوده و در پی هوی و هوس نبوده است بهشت جایگاهش خواهد بود.

آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: در جهان امروز دو گروه صف آرایی کرده‌اند، یکی از آن دنیای مستکبران، آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس، صهیونیست و برخی دولت‌هایی است که از آنها تبعیت می‌کند و در سوی دیگر مستضعفان و محرومان قرار دارند.

استاد سطوح عالی حوزه یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران موجب شد تا مردم بیدار شوند و در راه موازین انقلاب اسلامی گاه بردارند و این انقلاب به همت فقیه فرزانه و فریادگری با صلابت، امام خمینی(ره) ایجاد شد.

لزوم شناخت زمان و عمل بر اساس آن

وی با بیان این که شناخت زمان بسایر مهم است، افزود: فرد عاقل باید زمان خود، رخدادها و حوادث زمان را بشناسد و با بررسی و ارزیابی آن ها بتواند بر اساس آن عمل کند.

آیت الله نوری همدانی با بیان این که در اسلام رژیم سلطنتی نامشروع است، ابراز کرد: کسی که در رأس حکومت قرار دارد باید همچون مردم و حتی ساده تر از آن زندگی کند.

مرجع تقلید شیعیان عنوان کرد: قبل از انقلاب اسلامی مردم در فقر مالی و فرهنگی به سر می‌بردند درحالی که عده‌ای دیگر در لذت و هوسرانی بودند و این عمل از دیدگان اسلام نامشروع است.

وی افزود: در حالی که ۳۵ دولت، رژیم سلطنتی را پشتیبانی می‌کرد اما امام راحل با قدرت خود توانستند این رژیم را نابود کنند.

آیت الله نوری همدانی عنوان کرد: پس از انقلاب اسلامی دشمنان اسلام متوجه شدند انقلابی که در ایران ایجاد شده مردم را به یاد صدر اسلام می‌اندازد زمانی که پیامبر گرامی(ص)، اسلام را پایه گذاری کردند دشمن ترسید که این انقلاب در کشورهای دیگر نیز ایجاد شود.

وی بیان کرد: دشمنان اسلام با ایجاد داعش و تکفیری‌ها درصدد هستند که انقلاب اسلامی ایران در کشورهای دیگر گسترش و وسعت نیابد.

مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: امروز دشمن مسلمانان را به جان یکدیگر انداخته تا اسرائیل خوشحال شود و مسلمانان با یکدیگر سرگرم باشند.

وی ابراز کرد: انقلاب اسلامی موجب شد روز به روز مستکبران منفورتر و شناخته تر و مستضعفان بیدارتر شوند.