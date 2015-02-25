افتتاح سیستم ثبت تخلف چراغ قرمز با اولین دوربین ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید عارف قادرزاده رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان با اشاره به سیستم‌های ثبت تخلف نصب شده، گفت: این دوربین‌ها با توجه به لزوم کاهش تصادفات و نیاز ما به نظم‌بخشی معابر شهری و همچنین پیشگیری از وقوع برخی تخلفات که منجر به تصادفات می‌شوند، در محل نصب گردیده‌اند.

وی همچنین با ذکر بومی بودن سیستم‌های مورد استفاده، افزود: مجموعه ای که در این پروژه فعالیت کردند از کارشناسان و متخصصان داخلی بوده‌اند و بر اساس اعلام آنها گویا از دانشی کاملاً بومی نیز در این سیستم ها استفاده شده است.

حسین پروندی شهردار قروه نیز اظهار کرد: این سیستم تمامی تخلف‌های شرق به غرب و غرب به شرق چهارراه را ثبت می‌کند که شامل تخلف عبور از خط عابر پیاده و همچنین عبور مستقیم از چراغ قرمز می‌شود. دوربین‌های نظارتی نیز در این چهار راه نصب شده که دارای قابلیت زوم با متراژ بالا می‌باشند. این دوربین‌ها تا تقاطع چهارراه بوعلی را پوشش می‌دهند و زاویه‌ی دید آنها 360 درجه است. نحوه‌ی اجرای این پروژه نیز به صورت پیمانی بود که شرکت تاجران جاده ابریشم اجرای آن را بر عهده داشت.

سپهر سرپرست فرمانداری قروه اظهار داشت: این امر که سیستم‌های نصب شده بومی هستند، مایه‌ی خوشحالی ماست. به هر حال این امر به ما کمک می‌کند تا با استفاده از کارشناسان متخصص در این زمینه‌ها، از وابستگی‌ها رهایی پیدا کنیم. نکته‌ بعدی نیز امنیت این روند است که از درجه‌ی اهمیت بالایی برخوردار است.

دوربین پلاک‌خوان embedded با نام تجاری «کارابین» اولین سامانه کاملا بومی در نوع خود است که تمامی مراحل طراحی سخت‌افزاری و نرم افزاری، سیستم‌سازی و همچنین هسته پردازشی آن توسط جمعي از نخبگان علمي رشته فيزيك و مخابرات دانشگاه‌هاي تهران و شريف و متناسب با نیاز بومی ایران طراحی شده است.