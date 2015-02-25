محموله ۱۰ميلياردی گوشی های قاچاق در ايلام توقيف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس ایلام، سرهنگ حسن سماواتی اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان چرداول مستقر در ایست و بازرسی پل سیمره هنگام کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه پژو ۴۰۵ مظنون که برای بررسی بیشتر در صدد توقیف آن برآمدند.

وی ادامه داد: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس قصد فرار داشت که در یک تعقیب و گریز یک ساعته توسط ماموران توقیف و راننده آن نیز دستگیر شد.

سرهنگ سماواتی افزود: در بازرسی از این خودرو تعداد ۵۵۱ دستگاه گوشی تلفن همراه که به صورت قاچاق از مرزهای غربی وارد کشور شده بود کشف شد.

وی خاطر نشان کرد:در این عملیات یک دستگاه خودرو دیگر که خودرو حامل گوشی های قاچاق را اسکورت می کرد توقیف و سه نفر دیگر را از اعضای این باند قاچاق دستگیر کردند.

جانشین انتظامی استان ایلام گفت: متهمان با تشکیل پرونده و به همراه گوشی های قاچاق تحویل محاکم قضائی شدند.

تلفن همراه ابزاری بسیار مفید، اما نه هنگام رانندگی

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام گفت:تلفن همراه ابزاری بسیار مفید برای افراد به منظور اطلاع رسانی است ولی نه در هنگام رانندگی، آن هم زمانی كه در مخمصه یا حادثه گرفتار شده باشند.

سرهنگ محمد رسولی اظهار داشت: تلفن همراه وسیله ای است که برای رانندگان نیز ضروری و با اهمیت است چرا كه از آن برای اطلاع رسانی اخبار، گزارش جرایم، تصادفات و .. استفاده می كنند.

وی افزود: اما اگر همین وسیله مفید هنگام رانندگی استفاده شود توجه رانندگان را از كار اصلی خود كه همانا رانندگی است باز می دارد و قدرت مهارت و عكس العمل مناسب و سریع را از آنان می گیرد.

کشف ۱۰ فقره سرقت در شهرستان چرداول

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول در استان ایلام از دستگیری دو سارق حرفه ای و کشف ۱۰ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ بهروز علیمرادی در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات داخل خودرو و اماکن خصوصی در بخش مرکزی شهرستان چرداول، موضوع در دستور کارپلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با تحقیقات گسترده و کار اطلاعاتی و کنترل سارقان سابقه دار، موفق به شناسایی دو سارق درمخفیگاهشان شدند.

علیمرادی اظهار داشت: پس ازتحت نظر قرار دادن مخفیگاه سارقان در یک عملیات موفق پلیسی دو سارق را دستگیر که در بازجویی های اولیه به ۱۰ فقره سرقت از قبیل محتویات داخل خودرو، اماکن خصوصی اعتراف و مقادیری اموال مسروقه از آنان كشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول در پایان با اشاره به اینکه اموال مسروقه تحویل مالباختگان شده است، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

پیشگیری، راهبردی ترین اقدام در حفظ سلامت جامعه است

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه فعالیت های پلیس در جهت دستیابی به سلامت حداکثری اقشار مختلف جامعه قرار دارد از پیشگیری به عنوان راهبردی ترین اقدام در این زمینه یاد کرد.

سردار علی دولتی گفت: هفته اول اسفند به عنوان هفته ملی سلامت مردان برنامه های متعددی با هدف حساس سازی جامعه نسبت به ترویج فرهنگ پیشگیری اولیه از سوی دستگاههای متولی انجام می شود.

وی اضافه کرد: نیروی انتظامی به عنوان یک سازمان خدمات رسان در حوزه های مختلف اقشار مختلف مردم را تحت پوشش برنامه ها فعالیت های خود دارد.

فرمانده انتظامی استان ایلام حوادث رانندگی مهمترین موضوعی است که سلامت افراد و به ویژه مردان در در کشور به مخاطره می اندازد.