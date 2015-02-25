به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، داریوش توکلی گفت: هم اکنون کشتی میرزا کوچک خان موفق به اخذ تمام گواهینامه های بین المللی دریانوردی شده است و می تواند فعالیت خود را در آبهای خزر آغاز کند.



وی افزود: بنابراین فعالیت کشتی میرزا کوچک خان به عنوان تنها کشتی کروز دریای خزر از تاریخ بیست و ششم اسفند ماه امسال از سر گرفته خواهد شد.

توکلی از سرگیری فعالیت دوباره کشتی میرزا کوچک خان را نتیجه همکاریهای صمیمانه معاونت دریایی و نیز ریاست سازمان بنادر و دریانوردی دانست و اظهار داشت: به منظور فعالیت این کشتی مسئولان اداره بنادر و دریانوردی استان های گیلان و مازندران نهایت همکاری را داشته اند.

وی گفت: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته این کشتی در آبهای اطراف انزلی برای گردشگران تورهای یکروزه برگزار می کند؛ گشتهای اطراف انزلی توسط کشتی میرزا کوچک خان حداقل دو ساعت به طول خواهد انجامید.

توکلی همچنین از برگزاری تورهای ویژه گردشگری یکروزه و دو روزه در مسیر انزلی- آستارا و انزلی- نوشهر در ایام نوروز توسط این کشتی خبر داد.

به گفته وی، سعی خواهد شد تمام خدمات گردشگری لازم به گردشگرانی که با این کشتی به گشت می پردازند ارائه شود.

مالک کشتی میرزا کوچک خان خاطرنشان کرد: برگزاری کنسرت، ارکستر های مختلف، استفاد از موسیقی ها مجاز روی عرشه کشتی از جمله برنامه های در نظر گرفته شده است و پیش‌بینی می‌شود فعالیت کشتی میرزا کوچک خان در ایام نوروز مورد استقبال ویژه گردشگران قرار گیرد.

وی گفت: همچنین انتظار می رود فعالیت کشتی میرزا کوچک خان در آبهای خزر به عنوان یکی از مهمترین جاذبه های کشور در زمینه جذب گردشگران خارجی مطرح شود.

توکلی به مصوبه اخیر سازمان بنادر و دریانوردی کشور مبنی بر کاهش 98 درصدی هزینه های بندری برای شناورهای مسافری اشاره کرد و گفت: این مصوبه به ما کمک کرده است که بتوانیم نرخ پایینی برای هزینه بلیت این کشتی تفریحی در نظر بگیریم تا به این ترتیب شرایطی فراهم شود تا تمام اقشار جامعه امکان بهره مندی از خدمات گردشگری تنها کشتی کروز کشور را داشته باشند.

وی گفت: تردد این کشتی در آبهای خزر، مفهوم جدیدی از گردشگری دریایی در کشور تعریف خواهد کرد به گونه ای که مردم کشور ما برای نخستین بار خواهند توانست از کشتی کروز برای تفریحات خود بهره مند شوند.

توکلی تاکید کرد: فعالیت کشتی کروز میرزا کوچک خان فقط به ایام نوروز محدود نمی شود و این شناور در کل سال به گردشگران خدمات ارائه خواهد داد.