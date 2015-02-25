بررسی اجرای تعرفه گذاری پرستاری در شورای عالی بیمه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب جعفری ظهر چهارشنبه در گنبدکاووس، گفت : بعد از دوازده سال از تشکیل سازمان نظام پرستاری، امروز رشته پرستاری از جایگاه خوبی برخوردار است.

وی افزود: در حال حاضر 130 هزار نفر پرستار داریم که به 250 هزار پرستار در سطح کشور نیاز است.

وی افزود: در حال پیگیری اجرای تعرفه گذاری پرستاری در شورای عالی بیمه کشور هستیم که قرار است جلسه آن در نیمه دوم اسفند ماه برگزار شود و انشاء الله به تصویب برسد که این کار صورت گیرد پرستاران نیز به مانند پزشکان از تعرفه معروفه برخوردار خواهد بود.

جعفری تصریح کرد: در حال حاضر دانشجویان ترم شش پرستاری را با پیگیری های فراوان توانستیم مشغول به فعالیت در بیمارستانها کنیم و باید تربیت نیروی پرستاری کشور دو برابر شود.

رضا صابری، رئیس مرکز بهداشت گنبدکاووس نیز گفت: به دلیل کمبود نیروی پرستاری، بازنشستگی قبل از موعد دچار مشکل است و ما سعی داریم بتوانیم بازنشستگی برای خانم ها را ظرف مدت بیست سال و آقایان بیست و پنج سال را داشته باشیم.

وی افزود: نیروهایی تربیت کنیم که به عنوان کمک بهیار در خدمت پرستاران برای کاهش فعالیت آنان باشد.

وی بیان کرد: پرستاری بالی است برای پرواز در آسمان رضایت خداوند. نظارت کامل بر حوزه درمان و آزمایشگاه ها وجود نداشت که خوشبختانه با کمک ناظرین فعال و داوطلبانه این کار صورت گرفته است.

صابری خاطرنشان کرد: در همین راستا کانون بسیج جامعه پزشکی و پرستاری نیز فعالیت خود را شروع کرده و از طریق این کانون بیمارستان صحرایی مراوه تپه به مدت سه روز ، توانست هفت هزار نفر را ویزیت نماید. دکتر صابری از دیگر فعالیت های این کانوان را ویزیت تخصصی در نقاط محروم شرق استان برشمرد.

احمد نصرتی، مدیر درمان تامین اجتماعی استان گلستان نیز گفت: همه کسانی که به نوعی در تیم پزشکی فعالیت می کنند از جمله نگهبان، راننده، پرستار، پزشک و غیره جزو مشمول عنایت خداوند هستند.

وی مهمترین ویژگی پرستاران و کادر پزشکی را دانش، بینش، خلاقیت، مهارت، نوآوری و نکته کلیدی را توانمندی و استفاده از خرد جمعی برشمرد و گفت: خوشبختانه در جامعه پزشکی تعامل خوبی برقرار است.

نصرتی بیان کرد: زیرساخت های استان در بهداشت و درمان فوق العاده مشکل دارد و عملکرد خوب شما پرستاران این مشکلات را کمرنگ می کند.