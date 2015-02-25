تدوین برنامه ۳ ساله توسعه بخش تعاون/ جزئیات بزودی اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن عبداللهی در نخستین نشست هم اندیشی تعاونگران اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه طی 2 ماه گذشته اتاق تعاون 3 مجمع تشکیل داد اظهارداشت: آخرین مجمع در پانزدهم دی ماه برای انتخابات هیئت رئیسه جدید با حضور حداکثری برگزار شد.

رئیس اتاق تعاون ایران با اعلام این خبر که برنامه ۳ ساله با هدف توسعه بخش تعاون بزودی اعلام خواهد شد افزود: 10 روز پیش اعضای جدید هیئت رئیسه به طور قانونی مشغول انجام وظیفه شدند و در این مورد تا پایان سال گزارشی از روند فعالیت‌ ها ارائه خواهد شد.

عبداللهی با اشاره به انتشار سند 3 ساله اتاق تعاون ایران تأکید کرد: این سند برنامه استراتژیک و پیش‌ روی تعاونی‌ ها را طی 3 سال آینده پیگیری کرده و در پایان این سه سال به موفقیت‌ هایی دست خواهیم یافت که برای بخش تعاون منشأ خیر و برکت باشد.

وی هدف از برگزاری این نشست را معرفی تعاون به عنوان یکی از بخش‌ های مهم اقتصاد کشور که پیش از این در برنامه‌ های توسعه‌ ای و سیاست‌ های کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره شده، عنوان کرد.