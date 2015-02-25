به گزارش خبرنگار مهر، سقوط آزاد قیمت نفت خام و به تبع آن کاهش ارزش و قیمت اکثر محصولات پتروشیمیایی در چهار گوشه جهان منجر به تعطیلی و یا حتی توقف ساخت طرح های جدید پتروشیمیایی شده است.

بر این اساس گزارش رسانه های عربی حاکی از آن است که احداث چند طرح عظیم پتروشیمیایی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه همچون پروژه مشترک پتروشیمی ۶.۵ میلیارد دلاری الکرعانه قطر، که حاصل سرمایه گذاری مشترک قطر پترولیوم و شل بوده، به حالت تعلیق درآمده است.

با این وجود سال آینده ایران بزرگترین مجتمع تولید کننده متانول جهان با ظرفیت تولید سالانه بیش از دو میلیون تن متانول را در مدار بهره برداری قرار خواهد داد.

حسن پیوندی معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون پیشرفت ساخت پتروشیمی کاوه به عنوان بزرگترین طرح در دست اجرای تولید کننده متانول جهان به بیش از ۷۰ درصد رسیده است، گفت: این مجتمع پتروشیمیایی از ظرفیت تولید سالانه ۲ میلیون تن محصول برخوردار است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یادآوری اینکه فاز اول این طرح پتروشیمی تا شهریور ماه سال ۱۳۹۴ در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: همچنین مطابق با برنامه زمان بندی مجموع این پروژه پتروشیمی تا سال ۹۵ تکمیل و راه اندازی خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه همزمان با توسعه این مجتمع پتروشیمی ایجاد زی ساخت ها به منظور توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در خوشه متانول هم در بندر دیر در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: برای توسعه خوشه های صنایع تکمیلی پتروشیمی در شاخه متانول قصد داریم از ظرفیت های بخش خصوصی و اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده کنیم.

پیوندی با بیان اینکه توسصعه صنایع تکمیلی پتروشیمی یکی از اهداف و برنامه های اقتصاد مقاومتی در کشور است، تبیین کرد: هم اکنون مراحل نهایی نصب و ساخت واحدهای یوتیلیتی، راکتور و برج های تقطیر و واحد نیروگاهی این طرح پتروشیمی در حال انجام است.

معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی خاطرنشان کرد: این طرح پتروشیمی از ظرفیت تولید روزانه هفت هزار تن به تولید متانول کشور افزوده خواهد شد.