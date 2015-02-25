به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عماری، رئیس انجمن فوتبال هفت نفره، با اعلام این خبر گفت: در مرحله اول با ۲۱ بازیکن تمرینات را برگزار کردیم که با حذف ۳ نفر، تمرینات مرحله دوم با ۱۸ بازیکن از استان‌های کرمانشاه، فارس، بوشهر، گیلان، تهران، مازندران و مرکزی برگزار می‌شود. در این مرحله از تمرینات تست آمادگی جسمانی از ورزشکاران انجام و میزان آمادگی آنها برای مسابقات سنجیده می‌شود.

رئیس انجمن فوتبال خاطر نشان کرد: این اردو، آخرین اردوی تیم ملی در سال ۹۳ است و ادامه تمرینات از نیمه دوم فروردین ماه آغاز خواهد شد.

عماری گفت: تمرینات در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود که در نوبت صبح کار با توپ و در نوبت عصر تمرینات آمادگی جسمانی انجام می‎شود، ضمن اینکه در خلال تمرینات، استخر و بدنسازی هم در نظر گرفته شده است.

اسامی ملی پوشان مدعو به شرح زیر اعلام شده است:

مسلم اکبری، مسلم خزایی، غلام نجفی، مهران نکویی، جاسم بخشی، بهنام سهرابی (کرمانشاه)، بابک صفری، حسن صفری، حسین تیزبر ،عبدالرضا کریمی زاده، مهدی جمالی(بوشهر)، حسان غلامحسین پور (فارس)، رسول آتش افروز، صادق حسنی (گیلان)، مرتضی حیدری، هاشم رستگاری (تهران)، محمد خراط (مازندران) و فرزاد مهری(مرکزی)

علی روزبهانی به عنوان سرمربی و حسین رحمانی به عنوان مربی هدایت تیم را برعهده دارند. امید همرنگ به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها، علی رجبی نماینده فرهنگی و اردشیر ماهینی به عنوان سرپرست اردو در کنار تیم خواهند بود.

ملی پوشان تیم فوتبال هفت نفره روز جمعه وارد تهران می‌شوند و تمرینات آنها از ۹ تا ۱۵ اسفند ما در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برپا خواهد بود.

رقابتهای جهانی فوتبال هفت نفره خرداد ماه سال آینده به میزبانی کشور انگلستان برگزار خواهد شد.