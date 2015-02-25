انتخاب شهرداری سرعین به عنوان برتر کشور حاصل نگاه فراعمرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زنده دل ظهر چهارشنبه در تبیین دستاوردهای شهرداری سرعین در نمایشگاه مدیریت جامع شهری تصریح کرد: شهرداری سرعین توانست چهار عنوان از پنج عنوان نمایشگاه را به خود اختصاص دهد.

به گفته وی در این نمایشگاه شهرداری سرعین توانست در چهار بخش عمران، توسعه و مشارکت‌ها، شهرداری الکترونیک، محیط زیست و بهداشت شهری و فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، ‌ اجتماعی و فرهنگی مقام برتر را از آن خود کند.

شهردار سرعین با اشاره به عملکرد خیره کننده شهرداری سرعین در حضور بیش از ۱۴۰ شهرداری از سراسر کشور متذکر شد: از استان اردبیل نیز شهرداری های اردبیل، مشگین شهر، خلخال، نیر، نمین، بیله سوار و جعفرآباد در این نمایشگاه حضور داشتند که از میان آنها فقط سرعین توانست حائز عنوان برتر باشد.

وی با اشاره به برنامه های آموزشی، پژوهشی، ‌ اجتماعی و فرهنگی شهرداری سرعین ادامه داد: نگاه فرا عمرانی در شهرداری سرعین باعث شده است تا ما در همه ابعاد فعال باشیم.

زنده دل از به ثمر نشستن برنامه های شهرداری سرعین طی ۱۸ ماه گذشته و نمود آن در نمایشگاه مدیریت جامع شهری و دستاوردهای شهرداری های کشور خبر داد و بیان داشت: در این نمایشگاه سند چشم انداز شهر هوشمند سرعین رونمایی شد تا این شهر را به اولین شهر هوشمند گردشگری کشور تبدیل کنیم.

وی این مهم را در کسب عنوان شهرداری الکترونیک کشور موثر دانست و تصریح کرد: شهرداری سرعین رویکرد مدیریتی خود را طی یک سال و نیم گذشته مبتنی بر پاسداشت محیط زیست معطوف کرده که براین اساس موفق شدیم شهرداری برتر در حوزه محیط زیست و بهداشت شهری باشیم.

این مسئول تاکید کرد: روش مدیریتی شهرداری سرعین در مدت اخیر در جهت سوق دادن سرعین به سمت توسعه پایدار بوده است و به همین جهت در این حوزه نیز موفق به کسب عنوان شهرداری برتر در بخش عمران، توسعه و مشارکت‌ها شدیم.

وی با یادآوری شعار معروف شهرداری سرعین در لزوم نگاه ملی به سرعین ابراز امیدواری کرد با تحقق اهداف آتی شهرداری سرعین باز هم بتوانیم نام این شهر شاخص گردشگری را در سطح کشور مطرح کنیم.