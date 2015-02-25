اغلب دانش آموزان خوزستان در رشته تجربی تحصیل می کنند

جمشید كمایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: پنج هزار و ۱۶۹ دانش آموز خوزستانی مقطع پیش دانشگاهی در رشته ریاضی، پنج هزار و ۸۸۰ هزار دانش آموز مقطع پیش دانشگاهی در رشته انسانی و ۱۳ هزار و ۴۷۱ دانش آموز مقطع پیش دانشگاهی در رشته تجربی هستند.

وی افزود: در بحث كنكور یک برنامه سالانه برای استان تدوین شد كه بعد از آن نیز برنامه ۷۰ روزه و در نهایت یک برنامه ۴۰ روزه تنظیم كرده ایم. بیش از ۱۶ هزار نفر از دانش آموزان استان در كنكورهای آموزشی سال تحصیلی ۹۳ـ۹۲ شركت كردند به همین دلیل در مجموع در كنكور سال جاری دو پله صعود داشتیم.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خوزستان بیان كرد: از بنیاد علوی و هیئت رزمندگان در تهیه محتوای آموزشی برای كنكور كمک گرفته ایم. خوشبختانه معلمان استان همیشه در جشنواره الگوهای روش تدریس برتر هر سال رتبه های اول تا سوم را كسب می كنند.

كمایی با اشاره به اینكه بیشترین تعداد دانش آموزان متوسطه در رشته تجربی تحصیل می كنند، گفت: برنامه های متعددی برای داوطلبانی كه در اختیار آموزش و پرورش نیستند؛ انجام دادیم كه از جمله آنها می توان به تهیه جزوه های آموزشی و نرم افزار، برگزاری همایش های كنكور و همچنین مشاوره انتخاب رشته اشاره كرد.

وی یادآور شد: در ارتباط با كنكور، زمان بسیار محدودی باقی مانده است كه اگر اقدامات لازم را انجام ندهیم همین زمان محدود هم از دستمان می رود. باید اعتبارات را به موقع در اختیار شهرستان ها و مناطق قرار دهیم تا بتوانند كارهای لازم را انجام دهند.