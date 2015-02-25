ارسال سند جدید توسعه تعاون به دولت/دور تازه فعالیت تعاون دراقتصاد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در نخستین نشست هم اندیشی تعاونگران اتاق تعاون ایران با محوریت بررسی فرصت ها، توانمندی ها، چالش ها و ظرفیت های بخش تعاون با اشاره به اینکه 3 نقطه ضعف در مورد تقویت بخش تعاون وجود دارد اظهارداشت: ابتدا اینکه ذهنیت مناسبی نسبت به تعاونی‌ ها وجود ندارد و تلاشی برای گفتگوهای اجتماعی نمی‌ شود و علاوه بر این اتصالات درون تعاونی باید قوی شود.

وزیر کار با تاکید بر اینکه رفع محرومیت اقتصادی را باید به تعاون گره بزنیم گفت: تصویر تابلویی از توسعه که محرومان در آن فراموش شوند، قابل قبول نیست و برای تحقق توانمندی باید رفع محرومیت اقتصادی را به تعاون گره بزنیم.

وی با بیان اینکه تشکل‌ های تعاونی جایگاه خودش را پیدا نکرده است تأکید کرد: تشکل‌ هایی که در جامعه بتوانند سخنگویی کنند را حمایت خواهیم کرد و تلاش می‌ کنیم که تشکل‌ ها به ارزش و اعتبار اصلی خود برسند.

ربیعی از ارائه یک سند جدید برای توسعه بخش تعاون و افزایش سهم این بخش به هیئت دولت خبر داد و گفت: این سند جدید را برای توسعه بخش تعاون به هیئت دولت خواهیم برد که در جایگاه‌ های جدید برای این بخش سهم گیری کنیم.

وزیر کار افزود: قطعا با پشتوانه‌ ای که از نگاه مقام معظم رهبری داریم می‌توانیم به توسعه این بخش امیدوار باشیم. وی با بیان اینکه در بخش آموزشی منابع لازم را برای ارتقای کیفیت‌ بخشی تعاونی‌ ها تخصیص خواهیم داد گفت: مناسبات تعاونی با سایر بخش‌ ها را ارتقا خواهیم داد و در حوزه تعاون با خداوند عهد و پیمان بستیم که ما وظیفه باغبانی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه استقلال مهم‌ترین گفتمان انقلاب اسلامی است بیان داشت: گفتمان دوم حق رأی مردم بود مفهومی که امام (ره) آورد؛ به گفته امام یک موی کوخ‌ نشینان را به کاخ‌ نشینان نمی‌ دهم و در فرمایشات رهبری هم بحث عدالت و پیشرفت مطرح است.

ربیعی تاکید کرد: یکی از برنامه های هفت گانه در بخش تعاون این است که اتصالات خود را قوی تر و تعاون را توانمند کنیم تا قدرت از درون خودش بجوشد.