روند گسترش حمل و نقل ریلی در تهران بسیار موفقیت آمیز است

به گزارش خبرگزاری مهر،پاتریشیا مختاریان در حاشیه چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک با بیان اینکه طی سال های اخیر اقدامات بسیار چمشگیری در حوزه توسعه حمل ونقل عمومی در تهران صورت گرفته است، گفت: اینکه چندین مدل حمل و نقلی اعم از خطوط اتوبوس ، مترو و تاکسی در کنار یکدیگر در تهران به کار گرفته شده نقش بسیار تاثیرگذاری در کاهش سفرهای درون شهری داشته است .

وی با بیان اینکه کاهش تقاضای سفر باید به عنوان یکی از اولویت های مدیریت ترافیک در تمام دنیا بخصوص در تهران اعمال شود، اظهارکرد: با ارایه خدمات از طریق اینترنت و گسترش خدمات الکترونیکی در شهرهایی مانند تهران و به تبع آن کاهش تقاضای سفر هم مدیریت زمان و هم صرفه جویی در مصرف سوخت صورت می گیرد.

این استاد دانشگاه روند گسترش حمل و نقل ریلی در تهران را طی ۵ سال اخیر بسیار موفق دانست و گفت: تهران در زمینه احداث مترو اکنون با پیشرفته ترین کشورهای دنیا که ساخت مترویشان برترین اقدامات شان است، رقابت می کند .

وی به گسترش پیاده راه و خطوط ویژه دوچرخه به عنوان راهکاری موثر در مدیریت ترافیک اشاره و بیان کرد: شهروندان تهران باید پیاده روی و استفاده از حمل ونقل پاک مانند دوچرخه را نیز در کنار سایر مدهای حمل ونقلی داشته باشند. گرچه راه اندازی خطوط و خانه های دوچرخه در تهران طی سه سال اخیر گسترش داشته اما هنوز مردم تهران عادت به استفاده از دوچرخه به عنوان یکی از مدهای حمل ونقلی ندارند. از این رو باید برفرهنگ استفاده از دوچرخه در تهران نیز تاکید شود .

پاتریشیا مختاریان تصریح کرد: رویکرد جدید شهرداری تهران که مدیریت حمل و نقل و ترافیک را بر پایه شهری انسان محور نهاده است رویکردی موثر است که انتظاردارم طی دوسال آینده دستاوردها و نتایج مطلوبی را به ثمر برساند.

این استاد دانشگاه، تهران را شهری خودروسالار دانست و گفت: گرچه گسترش ناوگان عمومی شهرتهران پیشرفت های قابل توجهی داشته اما هنوز شهروندان تهرانی بیشتر اعتقاد بر استفاده از خودروهای شخصی دارند. همانطور که دیده ام تعداد خودروهای تک سرنشین درشهر تهران بسیار زیاد است لذا در کنار گسترش ناوگان عمومی شهر تهران باید بر فرهنگ ترافیکی و اصلاح رفتارهای شهروندان و رویکردشان در استفاده از خودروهای شخصی بیشتر کار شود.

وی درپایان خاطرنشان کرد: گسترش خدمات الکترونیکی افزایش بهروری و رضایت از زمان سفر و افزایش کارایی سیستم حمل ونقلی را در پی دارد.