به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه پیشگامان هنر معاصر ایران که به یاد زندهیاد احمد اسفندیاری برپا میشود کلکسیونی از آثار بزرگان هنر نفاشی ایرانی است که در این گالری و به یاد او به نمایش درخواهد آمد.
در این نمایشگاه آثاری از علی آذرگین، احمد اسفندیاری، ناصر اویسی، فرامرز پیلارام، صادق تبریزی، محمود جوادیپور، ایران درودی، جعفر روحبخش، محمود زنگنه، بهجت صدر، علیاکبر صنعتی، ژازه تباتبایی، منصور قندریز، پرویز کلانتری، حسین محجوبی و مهدی ویشکایی به نمایش درخواهد آمد.
از هر کدام از این 16 هنرمند یک تا 3 اثر روی دیوار خواهد رفت و در مجموع 40 تا 45 اثر نقاشی از این هنرمندان پیشکسوت به نمایش در خواهد آمد.
گالری «آشیانه نقش و مهر» در نظر دارد که این کلکسیون را مبنایی برای نمایشگاههای گروهی از هنرمندان بزرگ قرار دهد و بعد از این نمایشگاه آثار دیگر بزرگان هنر ایران در بخشهای دیگر تجسمی را عرضه کند.
این نمایشگاه روز هشتم اسفند ماه افتتاح خواهد شد و تا روز سیزدهم اسفند ماه از ساعت 17 الی 20 در گالری «آشیانه نقش و مهر» به آدرس میدان آرژانتین، خیابان بخارست، بن بست گلمحمدی، شماره 4 دایر است.
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