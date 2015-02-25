شرایط برای حرکت کشور به سمت علم و فناوری مهیاست

به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی، پیش از ظهر امروز دومین جلسه هم اندیشی نمایندگان استانهای دارای مجوز مناطق ویژه علم و فناوری به میزبانی یزد اظهار داشت: اکنون تنها پنج استان مجوز مناطق ویژه علم و فناوری دریافت کرده اند اما شرایط به نحوی است که دولتمردان خواستار حرکت همه استانها به این سمت شده اند.

وی عنوان کرد: اما با توجه به اینکه فضای کشور ما هنوز فضایی سنتی است و هنوز شاهد برداشتهای نادرست و سخت افزاری از پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری هستیم، معتقدیم این حرکت باید به صورت چشمه ای باشد و با فراهم شدن شرایط به حرکتی موجی تبدیل شود.

احمدی ادامه داد: امروز نه تنها وزرا و دولتمردان بلکه در مسئولان استانها نیز شاهد تکاپو برای اتصال به شبکه عظیم علم و فناوری هستیم و در چنین شرایطی نیازمند حرکت انسجامی، هماهنگ و علمی از سوی همه استانها هستیم.

وی تاکید کرد: استانهای دارای مجوز مناطق ویژه علم و فناوری مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارند و باید یک حرکت علمدارانه انجام دهند و ضمن بررسی چالشها و به کارگیری راهکارها در مدت زمان معین و مشخص، برای آینده کریدورهای علم و فناوری، چشم انداز ترسیم کنند.

احمدی با تاکید بر اینکه در این زمینه باید با قوت بایستیم و ضمن برقراری ارتباط با کریدورهای خارجی، ارتباطات داخلی را نیز در شبکه های بسیار فعال پیگیری کنیم، گفت: در این مسیر هر استان باید از مجموعه استان، دانشگاه و استانداری و حتی از ظرفیت های مذهبی نظیر روحانیت نیز استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه کریدورهای علم و فناوری باید با تلفیق یک مجموعه مدل علمی و استاندارد و یک مجموعه مدل بومی، یک مدل جدید به دنیا معرفی کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار یزد نیز در این نشست به بیان ویژگی ها و ظرفیت های استان یزد در حوزه های مختلف صنعت، ‌ معدن، کشاورزی، علمی و ... پرداخت و گفت: این ظرفیت ها می تواند در مسیر توسعه علم و فناوری و تبدیل علم به ثروت مورد استفاده قرار گیرد.

عباسعلی رضایی یادآور شد: استان یزد هفت اولویت اصلی از جمله آب، گردشگری، استفاده از انرژی های نو و ... دارد که در همه این حوزه ها، باید از علم و فناوری های روز استفاده بهینه شود.

این همایش با حضور استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی و یزد آغاز شد و استان های یاد شده به بیان گزارشی از عملکرد و فعالیت خود برای راه‌ اندازی منطقه ویژه علم و فناوری پرداختند.

شرکت‌ کنندگان در این همایش یک روزه همچنین از کانون ها و پهنه ‌های منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد شامل پارک علم و فناوری و دانشگاه یزد بازدید خواهند کرد.