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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۱۴

احمدی:

شرایط برای حرکت کشور به سمت علم و فناوری مهیاست

شرایط برای حرکت کشور به سمت علم و فناوری مهیاست

یزدـ معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اکنون شرایط برای حرکت کشور به سمت علم و فناوری مهیاست و دولتمردان نیز خواستار حرکت همه استانها در این مسیر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی، پیش از ظهر امروز دومین جلسه هم اندیشی نمایندگان استانهای دارای مجوز مناطق ویژه علم و فناوری به میزبانی یزد اظهار داشت: اکنون تنها پنج استان مجوز مناطق ویژه علم و فناوری دریافت کرده اند اما شرایط به نحوی است که دولتمردان خواستار حرکت همه استانها به این سمت شده اند.

وی عنوان کرد: اما با توجه به اینکه فضای کشور ما هنوز فضایی سنتی است و هنوز شاهد برداشتهای نادرست و سخت افزاری از پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری هستیم، معتقدیم این حرکت باید به صورت چشمه ای باشد و با فراهم شدن شرایط به حرکتی موجی تبدیل شود.

احمدی ادامه داد: امروز نه تنها وزرا و دولتمردان بلکه در مسئولان استانها نیز شاهد تکاپو برای اتصال به شبکه عظیم علم و فناوری هستیم و در چنین شرایطی نیازمند حرکت انسجامی، هماهنگ و علمی از سوی همه استانها هستیم.

وی تاکید کرد: استانهای دارای مجوز مناطق ویژه علم و فناوری مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارند و باید یک حرکت علمدارانه انجام دهند و ضمن بررسی چالشها و به کارگیری راهکارها در مدت زمان معین و مشخص، برای آینده کریدورهای علم و فناوری، چشم انداز ترسیم کنند.

احمدی با تاکید بر اینکه در این زمینه باید با قوت بایستیم و ضمن برقراری ارتباط با کریدورهای خارجی، ارتباطات داخلی را نیز در شبکه های بسیار فعال پیگیری کنیم، گفت: در این مسیر هر استان باید از مجموعه استان، دانشگاه و استانداری و حتی از ظرفیت های مذهبی نظیر روحانیت نیز استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه کریدورهای علم و فناوری باید با تلفیق یک مجموعه مدل علمی و استاندارد و یک مجموعه مدل بومی، یک مدل جدید به دنیا معرفی کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار یزد نیز در این نشست به بیان ویژگی ها و ظرفیت های استان یزد در حوزه های مختلف صنعت، ‌ معدن، کشاورزی، علمی و ... پرداخت و گفت: این ظرفیت ها می تواند در مسیر توسعه علم و فناوری و تبدیل علم به ثروت مورد استفاده قرار گیرد.

عباسعلی رضایی یادآور شد: استان یزد هفت اولویت اصلی از جمله آب، گردشگری، استفاده از انرژی های نو و ... دارد که در همه این حوزه ها، باید از علم و فناوری های روز استفاده بهینه شود.

این همایش با حضور استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی و یزد آغاز شد و استان های یاد شده به بیان گزارشی از عملکرد و فعالیت خود برای راه‌ اندازی منطقه ویژه علم و فناوری پرداختند.

شرکت‌ کنندگان در این همایش یک روزه همچنین از کانون ها و پهنه ‌های منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد شامل پارک علم و فناوری و دانشگاه یزد بازدید خواهند کرد.

کد مطلب 2506605

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