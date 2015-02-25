سفر مدیرعامل آب وفاضلاب کشور و افتتاح4پروژه درکهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی لدنی نژاد پیش از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: سفر مهندس حمیدرضا جانباز آب و فاضلاب کشور درروزهای هفتم و هشتم اسفندماه جاری به استان انجام می شود.

وی بیان کرد: معاون وزیر نیرو در این سفر دو روزه به شهرهای گچساران و یاسوج سفر می کند و از نزدیک در جریان پروژه های بخش آب و فاضلاب قرار می گیرد.

لدنی نژاد اظهار داشت: وی همچنین از تاسیسات آب و فاضلاب این دو شهر بازدید می کند.

وی افزود: چندین پروژه نیز در حوزه آبفای شهری و روستایی در این سفر افتتاح خواهند شد.

لدنی نژاد، بهره‌برداری از یک حلقه چاه آهکی واقع در ایستگاه پمپاژ امام سجاد یاسوج با آبدهی ۳۵ لیتر در ثانیه و بهسازی چشمه و خط انتقال آب مهریان به منظور افزایش میزان آبدهی از پروژه های افتتاحی را از جمله پروژه های افتتاحی در یاسوج عنوان کرد.

وی افزود: در گچساران هم دو پروژه خط انتقال مخزن دانشگاه آزاد و اصلاح ۳۳ کیلومتر از شبکه آب شرب دوگنبدان نیز در این سفر به بهره برداری می رسد.