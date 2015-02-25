۸۴۳ مقاله به دبیرخانه همایش زمین شناسی ارسال شد

به گزارش خبرنگار، مهدی مرادی ظهر چهارشنبه در همایش عناصر فلزی با نگرش طلا که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: ۴۳۲ داور کار بررسی و داوری مقالات ارسال شده به این دبیرخانه را برعهده داشته‌‌ اند.

وی افزود: همچنین ۱۴۳ مقاله برای سخنرانی و ۵۹۳ مقاله نیز برای پوستر ارائه شده و ۱۵۸ مقاله نیز به دلایل مختلف واجد شرکت در همایش شناخته نشد.

معاون صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: گردهمایی امسال با ۳۲ رویکرد در حوزه‌ های مختلف علوم زمین در حال برگزاری است و بیش از ۱۱۳ مقاله ارسال شده در این دوره مربوط به حوزه زمین ‌شناسی اقتصادی بوده است.

مرادی یادآور شد: طلا و مباحث مربوط به آن یکی از رویکرد های مهم برگزاری این گردهمایی است که با توجه به ظرفیت ‌های بسیار خوبی که در این حوزه در استان دارد میزبانی برگزاری گردهمایی به کردستان واگذار شد.

وی ادامه داد: برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه‌ همزمان با سی و دومین دوره همایش زمین ‌شناسی در کردستان از سوم تا ششم اسفند ماه جاری از دیگر برنامه های این گردهمایی بوده است.

معاون صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: راه‌ اندازی نمایشگاهی از دستاوردها و اکتشافات حوزه زمین‌ شناسی و سنگ ‌ها از دیگر برنامه‌ های جانبی این گردهمایی است.

مرادی اظهار داشت: کنگره علوم زمین هر دو سال یکبار به صورت بین ‌المللی در سطح کشور برگزار می ‌شود که در سال آینده با توجه به ظرفیت های استان به میزبانی کردستان دومین گردهمایی بین ‌المللی علوم زمین برگزار می ‌شود.

وی در پایان سخنان خود افزود: انتظار می رود برگزاری این برنامه‌ ها بستری ارزشمند در راستای تحقق اهداف استان در حوزه ذخایر معدنی باشد و بدون شک حضور افراد متخصص و صاحب ‌نظر از کشورهای دنیا در این گردهمایی می ‌تواند بستر خوبی برای بهره ‌گیری از تجربیات آن‌ ها در راستای عملیاتی کردن هر چه بیشتر اهداف باشد.