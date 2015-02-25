نمایش های ایرانشهر با یاد بهرام ریحانی به صحنه رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای شب گذشته نمایش های «یک صبح ناگهان» به کارگردانی حسین پاکدل و «پاییز» به کارگردانی نادر برهانی مرند به روح بهرام ریحانی تقدیم شد.

حسین پاکدل کارگردان نمایش «یک صبح ناگهان»، پس از اجرای ۵ اسفند ماه این اثر اعلام کرد: این نمایش را به هنرمندی که مدت‌ها با بیماری سرطان مبارزه کرده است و با حضور و اجرایش روی صحنه سعی زیادی بر غلبه بر این بیماری داشته است تقدیم می‌کنم.

نمایش «یک صبح ناگهان» اقتباسی کاملا آزاد از قصه «تشت خون» نوشته اسماعیل فصیح است. این نمایش با نقش آفرینی مهدی سلطانی، عاطفه رضوی، مهدی پاکدل، رحیم نوروزی، نسیم ادبی، مهرداد ضیایی، محسن حسینی، مهران امام بخش، معصومه قاسمی پور، مرتضی آقاحسینی، محمدصادق ملکی، علی لیاقی، نیکی مظفری، هومن خدادوست، مسعود انتظاری هرشب ساعت ۲۰ در سالن استاد سمندریان روی صحنه می‌رود.

همچنین پس از اتمام نمایش «پاییز» به کارگردانی نادر برهانی مرند نیز، بازیگران و تماشاگران برای ادای احترام به روح بهرام ریحانی یک دقیقه سکوت کرده و برای شادی روح وی دعا کردند.