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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۳۰

سردار چناریان خبر داد:

۱.۵ تن موادمخدر در جنوب کرمان کشف شد/ هلاکت ۴ شرور

۱.۵ تن موادمخدر در جنوب کرمان کشف شد/ هلاکت ۴ شرور

کرمان – فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان گفت: یک باند قاچاق مواد مخدر که اعضای آن با پوشیدن لباس ماموران نیروی انتظامی قصد فریب پلیس را داشتند شناسایی و منهدم شد.

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استان کرمان به دلیل نزدیکی به مرزهای شرقی مورد توجه قاچاقچیان است و به دلیل اقدامات مراقبتی شدید در کرمان مسیرهای قاچاق را تغییر داده اند و گاه از شیوه های جدید نیز استفاده می کنند.

وی افزود: در آخرین مورد از این دست امروز ماموران نیروی انتظامی با یک باند قاچاق مواد مخدر در جاده راین – ساردوئیه درگیر شدند و چهار شرور در این درگیری کشته شدند و ۱.۵ تن مواد مخدر کشف شد.

وی همچنین از کشف تعدادی سلاح کلانش، نارنجک جنگی و آر . پی . جی از این افراد خبر داد.

رئیس پلیس استان کرمان افزود: این افراد قصد داشتند این مواد مخدر را به مرکز کشور منتقل کنند و برای پوشش از لباس نیروی انتظامی استفاده کرده بودند.

وی افزود: هوشیاری ماموران گشت سبب شد این افراد در انتقال مواد مخدر ناکام بمانند.

وی تاکید کرد: تمام راه های استان کرمان از اعماق کویر تا ارتفاعات صعب العبور برای قاچاقچیان نا امن است و به شدت با قاچاق مواد مخدر برخورد خواهد شد.

روز گذشته نیز در شهرستان کرمان نزدیک به نیم تن مواد مخدر کشف شد.

کد مطلب 2506615

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