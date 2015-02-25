مدارس خیرساز گلستان سال آینده دو برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين کمیلی ظهر چهارشنبه در هفدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز در علی آبادکتول گفت: امسال بیش از ۴۳ مدرسه توسط خیرین استان ساخته شده که بیشتر آن ها افتتاح شده اند.

وی افزود: به همت خیرین سعی ما این است که درسال آینده تعداد مدارس خیرساز به دو برابر امسال افزایش پیدا کند.

کمیلی گفت: ما در استان خیرین جوان بسیار زیادی داریم که با کمک آنها مدارس مختلفی در استان در حال ساخت است.

وی گفت: از جوانان و نوجوانان استان انتظار همکاری بیشتر در تقویت کمک به قلک های ارسالی به مدارس را داریم.

کمیلی گفت: یکی از خیرین علی آبادکتول به نام نظریان یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ را برای انجام امور مدرسه سازی به آموزش و پرورش این شهرستان اهدا کرده است.