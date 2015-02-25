اقتصاد مقاومتی خوب معنا نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان، آیت‌الله غلامعلی نعیم‌آبادی در همایش استانی وقف و اقتصاد مقاومتی که در آستان مقدس امامزاده سید ابوالقاسم (ع) بسطام برگزار شد، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی یعنی بنای اقتصاد را طوری قرار دهیم که اقتصاد ما از حالت کنونی که وابسته به نفت است خارج شود.

وی گفت: باید طوری برای اقتصاد کشور برنامه‌ریزی شود که عوامل خارجی و جهانی نتواند در آن تأثیرگذار باشد و بتواند ثبات خود را حفظ کند.

اقتصاد دنیا بر پایه نیروی انسانی استوار است

امام‌ جمعه بندر عباس افزود: این اقتصاد زمانی شکل می‌گیرد که پایه‌های آن از چاه‌های نفت خارج‌شده و به توان نیروی انسانی کشور متکی شود.

آیت‌الله نعیم‌آبادی تأکید کرد: امروزه اقتصاد کشورهای دنیا بر پایه نیروی انسانی استوار است و نیروی کار جوان و متخصص می‌تواند نقش حساس و مؤثری در شکل‌گیری اقتصاد ایفا نماید.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان گفت: ۷۸ درصد بودجه کشور صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌شود که مانع پیشرفت‌های علمی و عملی کشور شده است.

وی افزود: چین و ژاپن بدون وجود نفت طوری اقتصاد خود را تنظیم کرده‌اند که امروز اقتصاد دنیا را قبضه کرده‌اند.

اصول اقتصاد مقاومتی فراهم و اجرا شود

امام‌جمعه بندرعباس تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی به این معنا نیست که نخوریم و نپوشیم، بلکه بدین معنی است که با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند اصول اقتصاد مقاومتی را فراهم و اجرا کنیم.

آیت‌الله نعیم‌آبادی در ادامه گفت: باید بنای اقتصاد مقاومتی را درجایی قرار دهیم که به‌سرعت رشد کرده و به یک اقتصاد تأثیرگذار در منطقه و حتی جهان تبدیل شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی نباید چشم به مشاغل دولتی و میز داشته باشیم بلکه باید کلمه ((میز)) و کار دولتی را از ذهن خود دور کرده و به دانش، علم و وجود نیروی انسانی متکی باشیم.

امام‌ جمعه بندرعباس گفت: تا مبانی دینی اقتصاد مقاومتی تبدیل به یک فرهنگ عمومی نشود نمی‌شود انتظار پیشرفت از این اقتصاد را داشت.

وی افزود: یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی ترویج فرهنگ وقف و اجرای امینانه نیات واقف است و این سنت الهی یکی از بنیان‌های اقتصاد دینی محسوب می‌شود.

وقف یکی از بنیان‌های اقتصاد مقاومتی است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان نیز در این همایش گفت: با توسعه فرهنگ وقف می‌توان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی را توسعه داد.

حجت‌الاسلام عبدالله واحدی اظهار داشت: وقف می‌تواند در توسعه اقتصاد مقاومتی نقشی به سزا داشته باشد و نیازهای جامعه را در ابعاد گوناگون برطرف کند.

وی افزود: با توسعه اقتصادی موقوفات می‌توان سرمایه‌های راکد را فعال کرد و بیشتر ناهنجارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه را برطرف کرد.

کسی نمی‌تواند ادعا کند که از سرمایه موقوفات بهره‌مند نشده است

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان تأکید کرد: موضوعات موقوفات بسیار متنوع است و با سرمایه‌گذاری در این امر می‌توان تمام مشکلات جامعه را حل کرد.

واحدی گفت: طبق بررسی‌های انجام‌ شده در استان سمنان، می‌توانیم با سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدماتی به حل مشکل اقتصاد کمک شایانی کنیم.

وی افزود: امروز کسی در جامعه نمی‌تواند ادعا کند که از سرمایه موقوفات بهره‌مند نشده است؛ چون این زمینه آن‌قدر گسترده است که تمام جامعه را در‌برمی‌گیرد.

از بین بردن فاصله طبقاتی یکی از آثار توسعه موقوفات است

این مقام مسئول بیان کرد: ازجمله اهداف این همایش تبیین جایگاه موقوفات و بقاع متبرکه در اقتصاد مقاومتی، تبدیل مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی است که اساتید حوزه و دانشگاه باید پژوهش‌های لازم را در این زمینه انجام دهند.

واحدی گفت: یکی از آثار توسعه موقوفات در کشور از بین بردن فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه ثروت است تا از این طریق جامعه اسلامی بتواند رشد کند.

وی افزود: طبق فرموده مقام معظم رهبری ما باید به‌طرف کاهش تصدی‌گری برویم، که یکی از اهداف سازمان اوقاف و امور خیریه کشور استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای توسعه موقوفات است.

توسعه موقوفات به تامین مسکن جوانان کمک خواهد کرد

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان بیان کرد: امروز جوانان ما در زمینه خرید مسکن دچار مشکل جدی هستند و ما می‌توانیم با توسعه‌بخشی از موقوفات این مشکل را حل کنیم.

واحدی گفت: جایگاه وقف در اقتصاد کشور باید مشخص شود و کارهایی که توسط این امر خداپسندانه انجام‌شده است باید مورد اطلاع مردم گیرد.

وی افزود: معاونت بهره‌وری سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در حوزه‌های سلامت و بهداشت جامعه، صنعت، کشاورزی پروژه‌های عظیمی را اجرامی کند که ازجمله آن می‌توان به ساخت بیمارستان تخصصی سرطان در شهرری، شیراز و اراک اشاره کرد.

وی در خاتمه با بیان اینکه در توسعه موقوفات استان کارهای بسیار خوبی انجام‌شده است ولی باید قدم‌های بلندتری برداشته شود، تصریح کرد: عواید موقوفات در ارتقای تولید ناخالص ملی تأثیر به سزایی دارد و می‌تواند وابستگی اقتصاد کشور را به نفت کاهش دهد.