كشف ۱۱ كیلو موادمخدر صنعتی شیشه در استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر سردار"کامرانی صالح" در تشریح این خبر گفت : در پی گزارشات مردمی و کنترل نامحسوس متهمان آزاد شده از زندان مأموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان ساوجبلاغ با همکاری عملیات ویژه مواد مخدر ناجا متوجه شدند که یک باند پنج نفره در امر تهیه و تولید شیشه فعالیت دارند از همین رو رسیدگی به موضوع و شناسایی و دستگیری این افراد در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ساوجبلاغ قرار گرفت .

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی پس از شناسایی مخفیگاه و محل فعالیت این باند ماموران در یك عملیات پلیسی و برنامه ریزی شده هنگامی که دو نفر از متهمان با خودرو پژو ۴۰۵ قصد خارج شدن از درب پشتی منزل را داشتند دستگیر کردند .

فرمانده انتظامی استان البرز در ادامه اظهار داشت : مأموران مبارزه با مواد مخدر پس از ورود به منزل سه نفردیگر از اعضاء این باند كه داخل حیاط درحال معدوم کردن مواد مخدر بودند را دستگیر کردند.

سردارکامرانی صالح گفت : در بازرسی از خودرو توقیف شده و منزل موردنظر ۱۱کیلوگرم مواد مخدر روانگردان شیشه کشف شد.

وی بیان داشت : سرکرده این باند تولید مواد روانگردان برای رهایی از قانون و عقوبت کارخود به ماموران مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان پیشنهاد رشوه دادند اما ماموران وظیفه شناس با رد این پیشنهاد موضوع را صورتجلسه واعضاء باند تحویل مراجع قضائی شدند.