ارزیابی ۲۶۵ تشکل از وضعیت اقتصاد/ کسب و کار در تابستان چگونه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: بر اساس پاسخ ۲۶۵ تشکل اقتصادی از سراسر کشور به پرسشنامه این گزارش، برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۱ مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۳، ۵/۷۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین ارزیابی) ‌است که اندکی مناسب تر از ارزیابی بهار ۱۳۹۳ (با میانگین ۵/۹۷ ) است.

همچنین تشکل های مشارکت کننده در این پیمایش ها، محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۳ را در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (تابستان ۱۳۹۲ با میانگین ۶/۰۴ از ۱۰) نیز مساعدتر ارزیابی کرده اند.

این مطالعه نشان می دهد از نظر تشکل های اقتصادی مشارکت کننده در تهیه این گزارش، برآیند ارزیابی مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران طی تابستان ۱۳۹۳ همچنان در وضعیت نامساعد (۵/۷۶ از ۱۰) قرار داشته است.

در این مطالعه، به ترتیب ۳ مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» نامناسب تر از بقیه مولفه ها ارزیابی شده اند و مولفه های «ضعف زیرساخت های تامین برق»، «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» و «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار» نسبت به سایر مولفه ها در تابستان ۱۳۹۳ بهتر ارزیابی شده اند.

تشکل های اقتصادی استان های کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی به ترتیب با میانگین ارزیابی ۷/۶۲، ۷/۲۸، ۶/۹۳ و ۶/۸۹ مجموعا ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی استان های زنجان، گیلان، اردبیل و سمنان به ترتیب با میانگین ارزیابی ۵/۰۶، ۵/۰۹، ۵/۲۵ و ۵/۳۳ مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به سایر استان ها از وضعیت مولفه های محیط کسب و کار در تابستان ۱۳۹۳ ارائه کرده اند.