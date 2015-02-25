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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۲۸

بارش برف در جاده های ۴ استان کشور

بارش برف در جاده های ۴ استان کشور

سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا با اشاره به این که در حال حاضر در مسیرهای مواصلاتی ۴ استان کشور شاهد بارش برف و کولاک هستیم، گفت: رانندگان باید زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا در مورد آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشورگفت : برابر آخرین اخبار دریافتی در استان های لرستان (اکثر محورها)، اصفهان (محورهای گلپایگان و خوانسار)، گلستان (محور توسکستان) و ایلام (ارتفاعات استان) بارش برف گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی تصریح کرد:‌ همچنین در استان ایلام (اکثر محورها) و کرمانشاه (اکثر محورها) بارش باران گزارش شده است .

سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا افزود: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند .

وی افزود:‌ رانندگانی که قصد عزیمت به نقاط برف‌خیز کشور را دارند باید این نکته را در نظر داشته باشند که در کنار زنجیر چرخ و وسایل ایمنی لباس گرم، غذای کنسروی و آب به همراه داشته باشند تا در صورت بروز مشکل بتوانند با آرامش مشکل به وجود آمده را پشت سر گذارند.

کد مطلب 2506627

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