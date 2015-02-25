جلوگیری از بازار دلالی خودروهای وارداتی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بیگلری با ابراز امیدواری نسبت به شفاف شدن وضعیت بازار واردات خودرو با مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ضابطه مند شدن واردات، گفت: واردات خودرو باید با برنامه صورت گیرد و هرکسی نتواند اقدام به واردات کند، چراکه این بی‌قانونی موجب ایجاد بازار سیاه و دلالی در بازار خودرو می‌شود.

وی افزود: بخشنامه دولت مبنی بر واردات خودروهای سواری از طریق نمایندگی‌های رسمی، اقدامی است که اگر با برنامه ریزی و کار کارشناسی صورت گیرد، می تواند این بازار آشفته را ساماندهی کند.



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه باید مشخص باشد که هر واردکننده ای چه برندی را وارد می کند، گفت: باید کیفیت و اصالت خودروهای وارداتی و وضعیت خدمات پس از فروش آن مشخص باشد تا اگر در آینده تخلفاتی در هر یک از این زمینه‌ها بروز کرد، قابلیت پیگیری داشته باشد و این امنیت روانی برای خریدار فراهم باشد.