مردم منتظر صدور حکمی عادلانه و قاطعانه برای مهدی هاشمی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) نامه ای را در خصوص پرونده مهدی هاشمی خطاب به قاضی مقیسه نوشتند.

متن این نامه به شرح زیر است:

مقام معظم رهبری ایده الله بنور توفیقاته

استاد گرامی جناب آقای محمد مقیسه؛ قاضی محترم پرونده‌ی «مهدی هاشمی»؛

سلام

اکنون که سی و ششمین سال پیروزی انقلاب را پشت سر گذاشتیم، وقتی به کارنامه‌ی این نظام الهی– سیاسی نوپا نظر می‌افکنیم، شاهد نقاط مثبت بسیار و نقاط منفی قابل توجهی هستیم. مسلماً هیچ ادعایی در بهبودی کامل تمام ارکان این نظام نداشته‌ایم، ولی در یک چیز با هم متفق القول شدیم و آن، «اصلاح هرچه بیشتر و بهتر ارکان این نظام» بود و هم‌چنان برای این هدف عالی تلاش

شما و بزرگان این انقلاب، خود بهتر از ما دانشجویان نسل سوم-که دوران انقلاب را درک نکرده‌ایم- می‌دانید که بی‌عدالتی، ظلم و ستم دستگاه پلید ستم شاهی عامل مؤثری برای برانگیختن روحیه‌ی انقلابی مردم بود، تا جایی که منجر به سرنگونی طاغوت سرمایه‌داران وابسته به ستم شد؛ و خداوند رحمت کند امام راحل را که در پیام انقلابی خود به مناسبت پذیرش قطعنامه فرمودند:«امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استكبار، و جنگ پابرهنه‌ها و مرفهين بى درد شروع شده است. و من دست و بازوى همه عزيزانى كه در سراسر جهان كوله بار مبارزه را بر دوش گرفته‌اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلاى عزت مسلمين را نموده‌اند مى‌بوسم، و سلام و درودهاى خالصانه خود را به همه غنچه هاى آزادى و كمال نثار مى‌كنم». و آیا به خودمان نگریسته‌ایم که تا کنون چقدر به آرمان‌های آن امام عزیز نزدیک هستیم؟ و چگونه به این وظیفه انقلاب خود عمل

شاید در زمان کنونی که قوه‌ی قضائیه از یک سو تحت آماج حملات مغرضانه‌ی مدعیان حقوق بشری در خارج از کشور قرار گرفته و از سوی دیگر درگیر مقابله با فشارهای داخلی برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی می‌باشد، طیف همیشه در صحنه دانشجو وظیفه­ی انقلابی خود می داند که در صحنه حضور پیدا کند و حمایت قاطع خود را از دستگاه قضا و شما قاضی محترم جهت تحقق دقیق عدالت در پرونده فساد چند بعدی «مهدی هاشمی» اعلام نماید اما این مطلب باید همیشه مورد توجه قرار گیرد که دانشجویان در جامعه‌ی خود بیدار هستند و علاوه بر آن، وظیفه‌ی روشنگری مردم را هم بر عهده دارند. بنابراین هیچگاه حاضر نخواهند شد در برابر سوءاستفاده‌های یک سری از «آقا زادگان» سکوت نمایند. دانشجویانی که تا دیروز از اقدام شجاعانه‌ی قوه‌ی قضائیه نسبت به محکوم کردن معاون اول رئیس جمهور سابق، «محمد رضا رحیمی» و یک سری از پرونده‌های مفاسد اقتصادی، تقدیر کردند، امروز از آن قوه و شخص قاضی پرونده‌ی آقای «مهدی هاشمی» رسماً درخواست می‌کنند که هرگز تحت تأثیر فشارهای وارده که سخنگوی قوه قضاییه صراحتا به آن اشاره کردند و اقدامات وارده از سوی یک سری از جریانات خاص و معلوم الحال قرار نگیرند.

جناب آقای قاضی

حضرت‌عالی بهتر از ما می‌دانید که این روزها مردم ایران بیش از هر چیز منتظر شنیدن خبر محاکمه‌ی «آقا زادگان»ی هستند که آوازه‌ی اعمال مجرمانه آنان را حتی از پشت تریبون مجلس و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شنیده‌اند. بنا بر سخنان نماینده‌ی محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر توکلی، پرونده‌ی شخصی که مرتکب چنین مفاسدی کلانی در حوزه‌ی اقتصاد نفت و گاز کشور ایران گردیده همچنین در جریان پرونده‌ی ننگین «کرسنت» نقش فعال داشته و در حالی که ایران در شرایط نامساعدی از نظر اقتصادی به سر می‌برده اقدام به اخذ رشوه از شرکت‌های نفتی دیگری مثل «استات اویل» نموده است، نیازمند حکم قاطع و عادلانه‌ای متناسب با این عناوین مجرمانه می‌باشد. «مردم ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری انتظار دارند تا نسبت به این پرونده، از سوی شما قاضی محترم، اقدام شجاعانه، عادلانه و قاطعانه مشاهده کنند. این نیاز مردم را بی پاسخ

نباید این نکته مورد غفلت قرار گیرد که «خطاهایی که از سوی «آقا زادگان» و وابستگان به افراد سرشناس نظام سر می‌زند، نیازمند واکنش شدیدتری از سوی قوه‌ی قضائیه است. چرا که علاوه بر ماهیت جرایم صورت گرفته، اعتماد مردم به نظام را نیز مورد هدف قرار داده است. شاید حداقل خواسته‌ی این مردم آن بود که این دادگاه بنا بر اصل یکصد و شصت و پنجم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صورت علنی برگزار شود تا بار دیگر اعتماد و اطمینان مردم به قوه‌ی قضائیه شدیدتر و حمایت آنان از اقدامات انقلابی قضات قاطع و عادل، بیشتر گردد.

قاضی محترم، جناب آقای مقیسه، ما دانشجویان شرایط شما را درک می‌کنیم و از فشارهای وارده بر شما و دستگاه قضا برای ردّ اتهام و تبرئه‌ی آقای «مهدی هاشمی» یا محکوم نمودن به مجازاتی خفیف‌تر با اطلاع هستیم. اما در همین نامه، دانشجویان بیدار و بیدارکننده‌ی جامعه‌ی ایرانی صراحتاً به شما امید می‌دهند که از هیچ کوششی در جهت کاهش شدت این فشارهای ناروا از سوی برخی آقایان، فرو گذار نخواهند کرد و إن شاءالله به موازات اقدامات انقلابی، قاطعانه و عادلانه‌ی قوه قضائیه و حکم محکومیتی که از سوی شما برای این شخص صادر خواهد شد، حمایت قاطعانه از سوی قشر جوان و فرهیخته‌ی دانشجو را برای شما به دنبال خواهد

یادآور شویم که مردم ایران منتظر شنیدن خبر حکم عادلانه حضرت عالی در پرونده مذکور هستند تا بار دیگر برایشان اثبات گردد شعار اصیل این انقلاب حمایت از مستضعفان، مقابله عادلانه با فساد، جلوگیری از رشد «آقا زادگی» و ممانعت از ایجاد «حاشیه‌ی امن» برای افراد خواص است. بی شک اقدام انقلابی و حکم قاطع و عدالتخواهانه‌ی حضرت عالی در این آزمون بزرگ دستگاه قضایی، موجبات امیدواری محرومان و مستضعفان و همه کسانی که دل در گرو این انقلاب دارند را فراهم خواهد نمود و مردم شهید پرور ایران گوشه ای از تجلی قضاوت علوی را مشاهده خواهند کرد و بار دیگر حس یأس و ناامیدی را به جبهه‌ی همه­ی آنانی که چشم طمع به کیان این نظام مقدس دوخته اند باز خواهد گرداند.

در پایان یاد آور می‌شویم که شغل مقدس قضاوت در دست شما به مثابه امانتی الهی است که باید آن را به «اهل»ش برگردانید. باید بسیار مراقب بود که این امانت الهی ضایع نگردد.

والعاقبه للمتقین

سایه رهبری مستدام

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام