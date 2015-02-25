اقلیم کردستان عراق موافق گسترش همکاری هاباجمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آسو فریدون ظهر امروز پنج شنبه در جریان ورود به مرز باشماق مریوان در گفتگو با خبرنگاران رسانه های جمعی عنوان کرد: تقویت روابط با جمهوری اسلامی ایران در تمامی حوزه ها یکی از برنامه های اصلی و اولویت دار در اقلیم کردستان عراق است.

وی با اشاره به وضعیت روابط بین دو طرف بیان کرد: هم اکنون تعاملات گسترده و روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی در قالب تفاهم نامه های مختلفی با جمهوری اسلامی ایران داریم و خواستار تقویت این روابط هستیم.

استاندار سلمانیه عراق با اشاره به برنامه های سفر سه روزه خود به استان کردستان یادآور شد: قرار است که در این سفر نشست های مختلف کاری برگزار شده و در نهایت توافق نامه ای برای گسترش همکاری ها امضا شود.

وی با اشاره به اینکه در گذشته تفاهم نامه هایی مابین استان های سلیمانیه عراق و کردستان ایران داشته ایم، گفت: راهکارهای عملیاتی کردن این تفاهم نامه ها را نیز مورد بررسی قرار می دهیم.

آسو فریدون استاندار سلیمانیه و هیات همراه وی، امروز در مرز باشماق مریوان مورد استقبال معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی استاندار کردستان و جمعی از مسئولان استانی قرار گرفتند.

بازدید از مرز رسمی باشماق مریوان و بررسی راهکارهای رفع مسایل و مشکلاتی احتمالی این مرز یکی از برنامه های این هیات در بدو ورود به استان کردستان است.

سفر استاندار سلیمانیه به استان کردستان تا روز جمعه هشتم اسفند ادامه دارد و برنامه های مختلفی در روزهای حضور این هیات در استان تدارک دیده شده است.

در سفر استاندار سلیمانیه علاوه بر بازدید از برخی واحدهای تولیدی و صنعتی سنندج و افتتاح اتاق مشترک بازرگانی سلیمانیه و سنندج، چندین یادداشت تفاهم همکاری دوجانبه میان استانداری کردستان و استانداری سلیمانیه به امضا می رسد.