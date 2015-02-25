عرضه بیش از ۱۵۰ کتاب ایرانی در نمایشگاه کتاب مسقط

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین دوره از نمایشگاه بین‌المللی كتاب مسقط با حضور بیش از پانصد ناشر عربی و خارجی در فضایی به مساحت ١٠ هزار مترمربع امروز ششم اسفندماه ٩٣ به مدت ١٠ روز در مركز نمایشگاه‌های بین‌المللی سلطنت عمان آغاز به كار خواهد كرد.

مراسم افتتاحیه این نمایشگاه امروز ساعت ١٩ به وقت محلی با حضور مقامات رسمی، مسولین فرهنگی، سفرا و ناشرین شركت كننده، برگزار خواهد شد.

موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به نمایندگی از صنعت نشر كشورمان با عرضه بیش از ١٥٠ عنوان كتاب با موضوعات ایرانشناسی، فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی، كودك و نوجوان در این نمایشگاه حضور دارد.

این موسسه دعوت از ناشران برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران و همچنین مذاكره و رایزنی برای فروش رایت كتب عرضه شده را در دستور كار خود دارد.