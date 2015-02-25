سازمان نوسازی شهرداری همدان احیابناهای تاریخی را اولویت قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین نیازمند همت جدی در حفظ و احیای بافت های تاریخی است.

گردان اظهار داشت: بر این اساس مرمت و احیا کاروانسرا و راسته بازارها و بناهای واجد ارزش در اولویت اهداف اجرایی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری همدان قرار گرفت.

سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان با بیان آثار تاریخی هر شهر نشانه تمدن، قدمت شهر و به نوعی هویت آن محسوب میشود و نباید به راحتی از بین بروند، تاکید کرد: باید با اقدامات لازم زمینه احیا و حفظ بافتهای تاریخی شهر همدان را فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه اگر بافتهای تاریخی استان همدان حفظ و احیا نشوند به مرور زمان به سمت فرسوده شدن حرکت می کنند، اظهار کرد: با احیای سنت‌های گذشته در زمینه حفظ بافت‌های تاریخی می‌توان به سازو کار زیستی پایداری دست یافت.

سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان عنوان کرد: با بهره‌گیری از تجربه ها می‌توان راهکارهای حفظ بافت‌های تاریخی را گسترش داد.

وی با اشاره به بازنگری طرح تفصیلی شهرهمدان افزود: توجه به بافت تاریخی و طبیعت همدان در اجرای پروژه های شهری بسیار حائز اهمیت است و در طراحی های باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به برخی از مشکلات شهر همدان اظهار داشت: شهر همدان فاقد کنارگذر است و به همین دلیل کامیون ها و خودروهای سنگین وارد شهر شده و مشکلات ترافیکی و حوادث ناگوار تصادفات را موجب شده اند.