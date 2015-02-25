دوره آموزش زبان آلمانی در بنیاد دایره المعارف اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد آموزش بنیاد دایره المعارف اسلامی از فروردین سال ۱۳۹۴ اقدام به برگزاری کلاس های آموزش زبان آلمانی و کلاس های آمادگی امتحانات سطوح A۱ تا c۱ خواهد کرد. استاد این دوره آموزشی، سعید سرایی؛ دکترای آموزش زبان آلمانی و عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه اولدنبورگ آلمان خواهد بود که هم اکنون تدریس در دوره های آموزش اساتید دانشگاه های اولدنبورگ و برمن را برعهده دارد.

بنیاد دایره المعارف اسلامی نهادی علمی و پژوهشی است که فعالیت اصلی آن نگارش دانشنامه تخصصی جهان اسلام است که تا کنون ۱۸ مجلد آن منتشر شده و دربردارنده حدود ۱۸ هزار صفحه مقالات دایره المعارفی درباره ایران و جهان اسلام در حوزه های گوناگون علوم است. ارجاعات فراوان و استفاده از منابع اصلی در نگارش مقالات سبب شده است تا واحد آموزش این بنیاد کلاس های مورد نیاز در حوزه آموزش زبان ها را برای پژوهشگران برگزار کند که از آن جمله می توان به دورهای آموزشی زبان فرانسه، ترکی استانبولی، عبری، اردو و عربی اشاره کرد. شرکت در این کلاس ها برای عموم علاقه مندان ازطریق ثبت نام امکان پذیر بوده و به زبان آموزان گواهی شرکت در دوره آموزشی اعطا می شود. لازم به ذکر است در صورت تکمیل ظرفیت، اولویت ثبت نام با اعضای علمی بنیاد خواهد بود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر، پیش ثبت نام و آگاهی از زمان برگزاری آزمون تعیین سطح می توانند تا پایان اسفند ماه در ساعات اداری با شماره تلفن ۸۸۹۶۶۷۰۲ (داخلی ۳۴۳) تماس بگیرند. کلاس ها در ساختمان شماره ۲ بنیاد دایره المعارف اسلامی واقع در خیابان فلسطین برگزار خواهد شد.