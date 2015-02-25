بزرگترین رزمایش دریایی ایران در طول ۳۵ سال گذشته

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: بازتاب این رزمایش بزرگ در رسانه های انگلیسی به شرح زیر است:

تایمز اسرائیل:

تمرین بزرگ نظامی ایران در تنگه هرمز که برای چهار روز ادامه خواهد داشت آغاز شد. گستردگی این رزمایش به حدی است که برخی معتقدند این بزرگترین رزمایش در طول ۳۵ سال گذشته است.

این روزنامه در ادامه به اظهارات دو نفر از فرماندهان ایرانی اشاره کرده و می نویسد: این بزرگترین رزمایش موشکی ایران در طول ۳۵ سال گذشته است.

هندو:

این روزنامه نیز با اشاره به آغاز رزمایش پیامبر اعظم(ص) در تنگه هرمز می نویسد: نیروهای سپاه ایران رزمایش خود را در منطقه استراتژیک تنگه هرمز آغاز کردند.

شینهوا:

ایران از صبح امروز رزمایش بزرگ پیامبر اعظم(ص) ۹ را در تنگه هرمز آغاز کرد. این رزمایش به طور زنده از تلویزیون ایران پخش می شد.

بیزینس استاندارد:

نیروهای سپاه پاسداران ایران از امروز چهارشنبه رزمایش دریایی خود در منطقه استراتژیک تنگه هرمز را آغاز کردند. در این رزمایش که با نام پیامبر اعظم(ص) ۹ برگزار می شود فرماندهان و مقامات ارشد سیاسی ایران حضور دارند.

جروزالیم پست:

ایران موشک های دریایی را به عنوان بخشی از رزمایش جدید خود شلیک کرد. این رزمایش دریایی که نام آن پیامبر اعظم(ص) ۹ است با عملیات قایق های تندرو و شلیک موشک های ساحل به دریا در خلیج فارس آغاز شد.

شبکه پرس تی وی نیز گزارش داد نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) با رمز مقدس محمد رسول الله (ص) در آبهای خلیج فارس آغاز شده است.

سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده این رزمایش ساعت هشت و سی دقیقه روز چهارشنبه با حضور در قرارگاه عملیاتی این رزمایش دستور آغاز رسمی این مانور را صادر کرد.

خبرگزاري آسوشيتدپرس نیز گزارش داد: رزمايش سپاه پاسداران ايران با نام رزمايش رسول اعظم (ص) ۹ در تنگه هرمز آغاز شد.