روان سازی قوانین و مقررات برای ایجاد اشتغال پایدار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی پرزحمت در نهمین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی قزوین که ظهر چهارشنبه در سالن جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد، گفت: پیگیری و اجرای سند چشم انداز ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و حرکت در مسیر توسعه کشور از سیاست های دولت تدبیر و امید مي باشد، كه اميدواريم در سال 1394 شاهد اشتغالزایی بیش از 3000 نفر در این بخش باشیم.

وی بیان کرد: روان سازی قوانین و مقررات در جهت ایجاد اشتغال پایدار و پرهیز از موازی کاری در دستگاه های اجرایی و تصمیم گیرنده در این حیطه ضروری است.

این مسئول ادامه داد: پس از برطرف کردن قوانین و مقررات دست و پاگیر، افزایش هماهنگی بین دستگاه های استانی، راهکارهایی است که می تواند در حمایت همه جانبه از اشتغالزایی در استان بسیار مفید باشد.

در ادامه اين جلسه ضمن طرح و بررسی مشكلات اصناف و حل آنها، بودجه سال 94 اتاق اصناف مركز استان تصويب همچنین بازرسين كمیسيون نظارت مركز استان قزوين نيز تعیین شدند.