آموزشهای امدادگران هلال احمر به روز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسینی ظهر چهارشنبه در بازدید از دومین المپیاد امداد و نجات کشور که در طبس در حال برگزاری است، اظهارکرد: زیرساخت های مناسبی برای برگزاری هرچه بهتر دومین المپیاد امداد و نجات در شهرستان طبس فراهم شده است.

وی با بیان اینکه کشور ایران از کشورهای زلزله خیز است، افزود: بخش عمده ای از حوادثی که دردنیا رخ می دهد در کشور ما اتفاق می افتد.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی با تاکید براینکه سازمان های امدادگر که وظیفه امدادگری را دارند باید آمادگی عملی را داشته باشند، گفت: بخش از این آمادگی به مباحث نظری برمی گردد که باید در این زمینه به صورت مستمر آموزش های لازم به امدادگران ارائه شود.

حسینی بخش دیگری ازآمادگی امدادگران را عملیاتی و توان افزایی دانست و افزود: آمادگی عملی امدادگران از طریق برگزاری مسابقات مختلف در کشور به دست می آید که در این راستا برگزاری المپیادهای امداد و نجات باید به صورت مستمر برگزار شود.

وی با بیان اینکه برگزاری دومین المپیاد امداد و نجات کشوراز کیفیت بسیار مطلوبی برخودار است، گفت: با توجه به اینکه خراسان جنوبی تازه تاسیس است برگزاری اینگونه المپیاد ها در ارتقای زیرساختی این استان برای برگزاری دیگر المپیادها تاثیرگذار است.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد:جمعیت هلال احمر در راستای خدمت رسانی به مردم از درد و الام حادثه دیدگان می کاهد.

حسینی تصریح کرد: برگزاری آموزش های مختلف برای دواطلبان هلال احمر در توان افزایی این نیروهای مخلص تاثیر گذار است که در این راستا ضرورت دارد آموزش های هلال احمر بروز باشد.

وی یادآورشد: برگزاری اینگونه المپیاد ها کشوری در معرفی خراسان جنوبی به دیگر استان ها تاثیر گذار است.