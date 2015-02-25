شرور مسلح در شهرستان ایرانشهر به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ محمد دفتری در این باره اظهار داشت: کشف این میزان مواد مخدر از نوع کراک و تریاک و هلاکت یک شرور در راستای اجرای عملیات پاکسازی شهر با نام فجر انجام شد.

وی افزود: در راستاي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و پاکسازي نقاط آلوده و جرم خيز شهرستان ايرانشهر در قالب رزمايش طرح فجر، ماموران انتظامي اين شهرستان با همکاري يگان تکاوري پس از انجام اقدامات اطلاعاتي لازم به منطقه مورد نظر واقع در روستاي "نوک آباد زردکوه" اعزام شدند.

فرمانده انتظامی ایرانشهر افزود: پس از اعزام ماموران و بررسي نقاط آلوده و جرم خيز، يکي از اشرار مسلح که با تيراندازي به سمت ماموران قصد فرار داشت به هلاکت رسيد و يک قبضه سلاح کلاش و يک قبضه سلاح کلت کمري به همراه مهمات مربوطه از شرور مسلح کشف شد.

سرهنگ "محمد دفتری" در ادامه جزئيات اين طرح افزود: با انجام عمليات پاکسازي در نقاط مختلف منطقه ۳۲ متهم دستگير شدند که از اين تعداد ۱۰ نفر خرده فروش، معتاد پرخطر و توزيع کننده مواد مخدر و چهار نفر نيز به اتهام حمل مسلحانه مواد مخدر تحت تعقیب پلیس قرار داشتند.

وی یاد آور شد: با اجرای این عملیات، سه کيلو و هشت گرم مواد مخدر از نوع کراک، بيش از ۱۸ کيلوگرم ترياک، سه حقه وافور و يک عدد ترازوي ديجيتال کشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان ايرانشهر با اشاره به توقيف چهار خودروي سواري و يک دستگاه موتورسيکلت در اين عمليات خاطر نشان کرد: تحقيقات فني پليس در خصوص دستگير شدگان اين طرح همچنان ادامه دارد.